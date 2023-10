Die DRK-Bereitschaft Inzigkofen hat das Gebiet der Kreisstadt Sigmaringen übernommen. Wie Leiterin Jennifer Zimmermann berichtet, war die Ortsgruppe Sigmaringen-Jungnau auf fünf Mitglieder geschrumpft, sodass das große Gebiet für sie nicht mehr stemmbar war.

Deshalb beschränkt sich die Ortsgruppe Jungnau künftig nur noch auf ihr Dorf, während die 36-köpfige Inzigkofer Bereitschaft Sigmaringen mitstemmen will.

Start war Ende April

Da Inzigkofen überschaubar ist, die Anzahl der Ehrenamtlichen aber so groß, sollten neue Herausforderungen her. Die sind mit dem neuen Gebiet gegeben. „Ich habe mich gefragt, wo wir uns in fünf bis zehn Jahren sehen“, so Zimmermann.

Durch das „riesige Gebiet“ könne sich die DRK-Bereitschaft nun weiterentwickeln, neue Aufgaben nicht ausgeschlossen ‐ auch wenn die Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, am Ende doch viel Mut erfordert habe. Ende April war es schließlich so weit, die Ortsgruppe nahm ab diesem Zeitpunkt Aufgaben in Sigmaringen wahr. Die offizielle Loslösung vom Kreisverband inklusive Gründung eines eigenen Ortsvereins ist laut Zimmermann im März 2024 geplant.

Das ist das Erfolgsrezept

Zimmermann bezeichnet ihre DRK-Bereitschaft als „Gewinner der Coronakrise“ ‐ in dieser Zeit hat der Verein zwölf neue Mitglieder gewonnen. Das hänge insbesondere mit der Breite an Aufgaben zusammen.

Auch Blutspenden organisiert die DRK-Bereitschaft Inzigkofen, künftig drei in Inzigkofen selbst und drei in Sigmaringen pro Jahr. (Foto: privat )

Die setzen sich nämlich aus etlichen Bereichen zusammen, denen sich die Ehrenamtlichen je nach Vorliebe zuordnen können, darunter Blutspende, Altkleidersammlung, Sanitätsdienste bei Veranstaltungen, aber auch die Einsätze.

Das heißt, die ausgebildeten Ehrenamtlichen unterstützen die hauptamtlichen Sanitäter bei ihrer Arbeit. Nicht zuletzt gehört die DRK-Bereitschaft auch zur sogenannten Medical Task Force, die bei größeren Krisen wie dem Ukraine-Angriffskrieg vor Ort hilft.

Mitglieder aus dem ganzen Landkreis

„Der Vorteil von uns im Vergleich zu anderen Vereinen ist: Bei uns kann man alles machen, ohne sich wöchentlich zu binden oder Mitgliedsbeitrag zu zahlen“, sagt Zimmermann. Jeder könne so viel machen, wie er möchte.

Deshalb verteilt sich der Kreis der Mitglieder auch auf ein großes Gebiet: Manche kommen aus dem Ort, andere aus Herbertingen, Meßkirch oder Königseggwald. Das Durchschnittsalter liege bei 29,5 Jahren, ein weiterer Grund, warum immer mehr dazu stoßen, so Zimmermann: „Jeder wird akzeptiert.“

Gesamte Arbeit beruht auf Freiwilligkeit

Das Problem: Während die Feuerwehrleute für Einsätze freigestellt werden, gilt das für die ehrenamtlichen Helfer der DRK-Bereitschaft nicht. „Wir müssen in der Tagesbereitschaft jedes Mal bibbern, ob wir zwei Leute für einen Einsatz finden“, sagt Zimmermann. Diese Zahl ist Voraussetzung, um auszurücken.

Bis jetzt hatte das Team 2023 schon 94 Einsätze verschiedenster Art. Für ihre Bereitschaft bekommen die Freiwilligen allerdings kein Geld, im Gegenteil. Alles muss selbst finanziert werden, auch die Fahrzeuge. Die Gruppe ist auf Spenden angewiesen ‐ und Engagement. Das entwickelt sich aber positiv: Derzeit kommen jährlich drei bis vier neue Mitglieder pro Jahr dazu.

Wer mehr über die DRK-Bereitschaft Inzigkofen erfahren möchte, kann sich melden unter Telefon 0160/96643469 oder per Mail an [email protected]