Kleidertauschparty in Inzigkofen kommt gut an

Inzigkofen / Lesedauer: 2 min

Die Kleidertauschparty fand in den Räumlichkeiten der Volkshochschule in Inzigkofen statt. (Foto: Heidi Rzepka )

Im Rahmen des Projektes Quartiersimpulse „Soziales Netzwerk-Leben und Wohnen in der Gemeinde Inzigkofen“, gefördert aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg, fand am vergangenen Wochenende in der Volkshochschule im alten Kloster die erste Kleidertausch-Party in Inzigkofen statt.

Veröffentlicht: 25.10.2023, 18:47 Von: sz