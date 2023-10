Kleider tauschen statt wegwerfen im alten Kloster in Inzigkofen

Der Bürgertreff Inzigkofen, ehrenamtliche Helfer und die Volkshochschule im alten Kloster in Inzigkofen, möchten sich aktiv für die Nachhaltigkeit von Kleidungsstücken einsetzen und laden Frauen und Mädels zum Tauschen statt Wegzuwerfen von Damenbekleidung und Accessoires ein.

Am Sonntag, 22. Oktober, von 14 bis 17 Uhr findet eine Kleidertauschparty im alten Kloster in Inzigkofen statt. Jeder kann bis zu sieben gut erhaltene, schöne Kleidungsstücke und Accessoires tauschen, wer mehr mitnehmen möchte, wird um eine Spende gebeten. Die Annahme der Waren findet am Samstag, 21. Oktober, von 9.30 bis 19 Uhr am Haupteingang der VHS bei Frau Henriques statt. Am Veranstaltungstag können jedoch auch von 11 bis 16 Uhr noch Kleidungsstücke abgegeben werden.

Es gibt außerdem ein buntes Rahmenprogramm mit verschiedenen Workshops, unter anderem bietet der Studiengang Textil- und Bekleidungstechnologie der Hochschule Albstadt-Sigmaringen an, alten T-Shirts mit Hilfe professioneller Siebdruckfarben und Schablonen einen neuen Look zu verleihen. Wer schon immer mal das alte Kloster kennenlernen wollte, kann an diesem Tag an einer Führung durch die Räumlichkeiten mit Herrn Eck teilnehmen. Der Erlös der Veranstaltung wird an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser in Sigmaringen gespendet, die sich auch an einem Stand vorstellen werden.