Kinderhauses Schatzkiste erhält Auszeichnung

Als erster Kindergarten im Naturpark Obere Donau wurde das Kinder– und Familienzentrum Kinderhaus Schatzkiste aus Inzigkofen zum Naturpark–Kindergarten erklärt. Das teilt der Naturpark Obere Donau mit. Demnach sei die Zertifizierung vom Verband Deutscher Naturpark für fünf Jahre gültig.

Naturpark–Kindergärten arbeiten eng mit der Geschäftsstelle eines Naturparks zusammen und berücksichtigen bei der frühkindlichen Bildung in besonderer Weise Naturparkthemen. Hierzu gehört eine intensive Auseinandersetzung mit der Heimatregion und der umgebenden Natur mit ihren Pflanzen und Tieren, aber auch der Besuch von Bauernhöfen oder regionalen Lebensmittelproduzenten, sowie Ausflüge in den Wald, ins Haus der Natur in Beuron oder zu regionalen Museen und Ausflugszielen.