Millionenschwer sind die Aufwendungen, die die Gemeinde Inzigkofen tätigt, trotzdem bewege sich die Liquidität erfreulich, wie Kämmerer Gerald Balle in der vergangenen Gemeinderatssitzung im Rahmen der Haushaltsberatungen urteilte.

Der Neubau der Kinderkrippe hinter der Inzigkofer Römerhalle mit einem Umfang von 3,8 Millionen Euro präsentiert von allen angestoßenen Investitionsmaßnahmen die sichtbarsten Formen. Das Gebäude ist aufgerichtet, das Dach wird gerade abgedichtet und letzte Gewerke von Innenausbau bis Außenanlagen wurden aktuell in der Sitzung vergeben. Aber auch der Kindergarten Vilsingen erwartet nächstes Jahr einen Anbau in einem Umfang von einer Million Euro. Für die Schüler will sich die Gemeinde die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung sogar zwei Millionen Euro kosten lassen.

Um dem Ziel des Bürgermeisters Bernd Gombold gerecht zu werden - eine sorgende Gemeinde für die ältere Generation zu sein - wird mit Hochdruck das Seniorenwohnkonzept unterhalb des Netto-Marktes vorangetrieben. Einen dort geplanten Neubau eines Bürgertreffs als Kommunikationspunkt will sich die Gemeinde für circa zwei Millionen Euro leisten.

Die Trinkwasserversorgung Inzigkofens bedarf ebenfalls großer Investitionen. Der Hochbehälter am Butzach muss wahrscheinlich neu gebaut werden und wird dann eine Million Euro erforderlich machen. Ein bürokratischer Moloch behindert dagegen den geplanten Glasfaserausbau der Gesamtgemeinde mit einem Umfang von mehr als 14 Millionen Euro. Die Förderzusagen sind da, aber Bürgermeister Bernd Gombold zweifelt, ob 2025 tatsächlich mit der Bautätigkeit begonnen wird.

Eine ressourcenschonende und energieeffiziente Kommune zu sein, ist ein weiterer Anspruch des Bürgermeisters. An beiden Grundschulen sind demnächst Photovoltaikanlagen auf den Dächern angebracht und gleiches ist für die beiden Gemeindehallen und die Kindergärten angedacht. Die entsprechenden Gelder wurden im Haushalt eingestellt. Für den Solarpark Engelswies wird 2024 der Bebauungsplan für eine Erweiterung um fünf Hektar zur Rechtskraft geführt und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel wird derzeit vom Bauhof erledigt.

Der jüngste 14-stündige Stromausfall in Vilsingen und Teilen Inzigkofens am 2. Dezember ließ in der Verwaltung den Entschluss reifen, für die Feuerwehr Notstromaggregate anzuschaffen, um an einem zentralen Punkt in allen Ortsteilen Wärme und Strom nicht zuletzt zur Absetzung von Notrufen zu ermöglichen. Zudem muss die freiwillige Feuerwehr Vilsingen demnächst mit einem neuen Feuerwehrfahrzeug im Wert von 450.000 Euro ausgestattet werden.

Die im Gegensatz zum Plan verbesserte Liquidität der Gemeinde hat ihren Grund in den 2023 noch nicht oder noch nicht zu Ende geführten Maßnahmen, wie Kämmerer Gerald Balle ausführte. Die Verschuldung der Gemeinde wird demnach am 31. Dezember 1.793.977 Euro betragen, was einer pro-Kopf-Verschuldung von 588,19 Euro entspricht - knapp unter dem Durchschnittsbetrag von Gemeinden entsprechender Größe. Geplant ist für 2024 zwar eine Senkung der Verschuldung, aber Gerald Balle stellte klar fest, dass die größeren Investitionspakete nicht ohne weitere Komplementärmittel in Millionenhöhe zu finanzieren sein werden.