Das ansonsten sehr beschauliche Inzigkofen hat sich am Wochenende zur närrischen Partymeile verwandelt. Rund 2000 Hästräger zogen Freitagabend zum Nachtumzug durch den 3000-Seelen-Ort, am Sonntag legten die Veranstalter nochmals eine Schippe drauf und zählten rund 2500 Narren, die sich nach Festgottesdienst und Zunftmeisterempfang zum Jubiläumsumzug formierten. Eingeladen hatte die Ledigengesellschaft Inzigkofen, die in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen feiert.

Zwei große Umzüge binnen 48 Stunden – eine herausfordernde, aber machbare und notwendige Aufgabe. „Der Aufwand wäre einfach zu groß gewesen für nur einen Umzug, das würde sich nicht lohnen“, begründet Gregor Zengerle, Vorstand der Ledigengesellschaft, die Planung. Freitagnacht wurde ausgiebig in den Festzelten gefeiert, der Samstag wurde zum Aufräumen, Durchschnaufen und Vorbereiten des Sonntags genutzt.

Dieser startete mit zapfigen Temperaturen und einem Festgottesdienst, bevor sich die Zunftmeister in der Römerhalle ein Stelldichein gaben. Pünktlich um 13.31 Uhr setzte sich der Jubiläumsumzug mit 39 Zünften, angeführt vom Kinder- und Familienzentrum Kinderhaus Schatzkiste sowie den ehemaligen Ledigen Inzigkofens, in Bewegung. Besonders letztere hatten intensiv für ihren „Auftritt“ geprobt, liegt er doch bei manch einem schon lange zurück.

Kleine Zuschauer kommen auf ihre Kosten

Und so tümmelten sich von „Ablach-Hexen“ über „Eulengrubenweible“, „Kohlraba-Köpf“ und „Seegoister“ bis hin zu den „Zigeinern“ so allerlei mehr oder weniger lustige und düstere Gestalten in den Straßen Inzigkofens. Am Straßenrand ließen die vielen wohlgelaunten und kostümierten Zuschauer fiesen Konfettiregen und anderen Schabernack geduldig über sich ergehen.

Besonders die kleinen Zuschauer hatten ihre Freude, waren doch Hüte, Taschen und sonstige mitgeführte Behältnisse schnell mit süßen Leckereien randvoll gefüllt. Was einfach und spaßig ausschaut, scheint für manchen Narr Schwerstarbeit, besonders für die Maskenträger. „Warum muss der Scheiß immer so anstrengend sein“, sagte stöhnend ein junger Mann, als er sich trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt am Ende des Umzugs die Maske vom schweißnassen Gesicht riss.