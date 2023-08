Friedvolles Familientreffen unter freiem Himmel

Die Seniorentheatergruppe „Theater Freilich“ ist am Mittwoch, 13. September, mit ihrem Stück „Zu guter Letzt“ im Außenbereich des Winkelhofes in Inzigkofen zu Gast. Die Aufführung findet in Kooperation zwischen dem Bürgertreff Inzigkofen, im Rahmen des Projektes „Soziales Netzwerk–Leben und Wohnen in der Gemeinde Inzigkofen“, mit dem Winkelhof statt.

Ab 17.30 Uhr gibt es Dinnetle, bevor um 19 Uhr das Theater startet. Im Stück geht es um einen Familienpatriach, der in den letzten Zügen liegt. Er hatte einen Schlaganfall, seine Familie schart sich um ihn. Dass dies kein harmonisches Familientreffen wird, ahnen nach und nach alle: Die Söhne waren seit Jahren nicht mehr zu Haus. Keiner hatte in der Vergangenheit Interesse, den Hof und die Landwirtschaft zu übernehmen. Die Töchter leben in der Nähe, haben aber keinen liebevollen Zugang zum Vater. Und dann gibt es da noch die Schwester, die Schwägerin und die Nachbarn des Alten, die sich all die Jahre um ihn gekümmert haben. Und alle haben eigene Vorstellungen, Wünsche und Träume. Die Hoffnung auf ein friedvolles Familientreffen schwindet …

Die Laienschauspielerinnen und -schauspieler der Seniorentheatergruppe „Theater Freilich“ des Freilichtmuseums Neuhausen ob Eck haben sich ihre Rollen und die unterschiedlichen Charaktere selbständig erarbeitet und mit Leben gefüllt. Und trotz des ernsten Themas kommt auch die Situationskomik und der Spaß nicht zu kurz. Regie und Text verantwortet Theaterpädagogin Lilo Braun, unterstützt von Regieassistentin Diane Kopp. Karl–Werner Späth untermalt das Theaterstück musikalisch mit Gesang und seinem Akkordeon.

Gespielt wird unter freiem Himmel vor dem Winkelhof in Inzigkofen. Bei Regen fällt die Aufführung aus. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten.