Inzigkofen

Erste E-Auto-Ladesäule für Inzigkofen in Betrieb

Inzigkofen / Lesedauer: 1 min

Jens Brucker und Manfred Henselmann von den Stadtwerken mit Bürgermeister Bernd Gombold und Kämmerer Gerald Balle (von links). (Foto: Stadtwerke Sigmaringen GmbH )

Die Gemeinde Inzigkofen hat in Kooperation mit den Stadtwerken Sigmaringen ihre erste öffentliche Ladestation für Elektroautos in Betrieb genommen. Dies teilen die Stadtwerke in einer Pressemeldung mit.

Veröffentlicht: 13.10.2023, 11:27 Von: sz