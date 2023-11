Mit ihrem Jahreskonzert hat sich die Musikkapelle Inzigkofen von ihrem Dirigenten Mathias Dreher verabschiedet, denn er will demnächst seine Freizeit umgestalten. Mit einem Ständchen zu den traurigen Klängen von „Nessaja“ brachten die 66 Musiker am Ende - teils aufgelöst in Tränen - ihre Traurigkeit und ihren Verlust zum Ausdruck und bewirkten ebenso feuchte Augen bei den Zuhörern der brechend gefüllten Römerhalle.

Lara Uhrenbacher an der Piccoloflöte beim Solo im Musikstück „Elefant und Mücke“. (Foto: Doris Futterer )

Dieses Jahreskonzert bildete den Abschluss einer Reihe von Höhepunkten der vergangenen 17 Jahre. An die Musicals „Freude“ und „Natanja“, die Modenschau „mini midi maxi“ sowie an verschiedene Konzerte erinnerte der Vereinsvorsitzende Jürgen Mors in seiner Ansprache. Aber nicht nur Drehers musikalische Qualitäten - beispielsweise den Musikern mit unkonventionellen Methoden den richtigen Rhythmus beizubringen - liebten die Musiker an ihrem Dirigenten. „Für Dich stand riesengroß das Wir“, sangen sie alle am Schluss und Melissa Lutz (Trompete) erinnert sich gerne an die harmonische Zusammenarbeit mit Mathias Dreher über zwölf Jahre im Vorstand.

Musikerin unterbricht Babypause

Für ihn hatte sie auch ihre Baby-Pause unterbrochen. „Meine Teilnahme am Konzert ist meine Wertschätzung für Mathias, denn er ist es wirklich wert und ich konnte ihn nicht einfach so ziehen lassen, ohne dabei gewesen zu sein“, sagte sie. Bürgermeister Bernd Gombold hob hervor, dass die Kapelle eine überaus erfolgreiche Nachwuchsarbeit meistert und solch ein grandioses Konzert auf solch hohem musikalischen Niveau aus dem Hut zaubern konnte: „Mathias Dreher schafft es mit seiner besonderen Art und Weise, die Liebe zur Blasmusik zu vermitteln“, sagte er.

Piccolo und Tuba im Duett

Das Konzert begann klanggewaltig mit der Titelmelodie zum Eurovision Song Contest und versprach damit Großartiges. Die beiden jungen Solistinnen Lara Uhrenbacher an der Piccoloflöte und Lisa-Marie Eberle an der Tuba erfüllten dann genau diese Erwartungen im Stück „Elefant und Mücke“ und ihr Applaus brachte die Halle erstmals an diesem Abend zum Beben. Gemäß dem Motto wurden im nächsten Stück die beeindruckende Größe und Gewalt des „Eiger“ beschrieben, was die Musiker mit ihren Instrumenten auch lebhaft demonstrierten. Die Schönheit der Natur und Heimat in der näheren Umgebung verdeutlichte dann die Musik von „Fiskinatura“. „Domi Adventus“, ein neueres Stück, erzählte demgegenüber von der großen Reise zur Entdeckung Australiens, Neuseelands und Tasmaniens.

Nach der Pause leitete Mathias Dreher zu den Größen der Filmwelt: „Great Movie Marches“ ließen den River Kwai Marsch, das Dschungelbuch, Star Treck und Indiana Jones wiederaufleben. Weiter ging es danach mit der Musik zu den Filmen „Kevin allein zuhaus“, einem Medley des Disney-Klassikers „Mary Poppins“ und „Little Rascals“, inspiriert von den fünf kleinen Strolchen.

Trauriger Abschluss

Mit den letzten beiden Stücken demonstrierte die Musikkapelle dann ihre wahre Größe: „Mambo Greats“, für die Zuhörer ein Tanzgenuss Kubas aus den 1930-ern, war für die Musiker allerdings eher „anspruchsvoll zu spielen“ und enthält „Trompeteneinwürfe, die nicht ohne sind“. In „The Greatest Show“ war es dann der zusätzliche Körpereinsatz beim Spiel, mit dem die Musiker die Größe und Stolz eines Auftritts vor Publikum verstärkten. Das allerletzte und sehr traurige Stück des Abends, „Nessaja“ aus „Tabaluga“, brachte dann nochmal die Traurigkeit des Abschieds auf. Aber Mathias Dreher hatte dieses Stück selber an den Schluss gesetzt. Vielleicht vermisst er seine Musiker wie sie ihn.

Drei neue Ehrenmitglieder

Die Musikkapelle Inzigkofen präsentierte an ihrem Jahreskonzert stolz die geehrten Mitglieder der jüngsten Jahreshauptversammlung: Walter Vogt wurde für 40Jahre Aktivität für die Musik geehrt, Stefanie Müller und Jürgen Mors für 30 Jahre, für 20 Jahre Aktivität: Kerstin Hellwig und Benni Dambacher und für 10 Jahre: Lukas Mors, Hanna Beller, Adrian Kleiner sowie Giuliana Rizza. Bei dieser Versammlung waren außerdem Ulrika Stroppel, Markus Fiederer und Karl Anton Henselmann zu Ehrenmitgliedern ernannt worden, was nun der Öffentlichkeit verkündet werden konnte.