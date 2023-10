Dost Ahmadi Lebensgeschichte ‐ Vom Schäferjungen zum Zahnarzt

Vom Schäferjungen zum Zahnarzt ‐ Dost Ahmadi schildert seine Lebensgeschichte zwischen Afghanistan und Deutschland. Auf Einladung des Bildungswerks Inzigkofen stellt Dost Ahmadi aus Sigmaringen am kommenden Mittwoch, 25. Oktober, 19.30 Uhr, im Bürgersaal des Inzigkofer Rathauses in einem Vortrag unter dem Titel „Vom Schäferjungen zum Zahnarzt“ seine ebenso ungewöhnliche wie spannende Lebensgeschichte zwischen Afghanistan und Deutschland vor. Der in Sigmaringen tätige Zahnarzt erzählt von seinem Lebensweg, der ihn aus einfachen dörflichen Verhältnissen über die deutsche Schule in Afghanistan zum Abitur und zum Zahnmedizinstudium in Tübingen führte, heißt es in der Pressemitteilung. Der Eintritt zum Vortrag ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.