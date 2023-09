Inzigkofen

Bildungswerk lädt zu Betriebsführung bei Firma Renger in Engelswies ein

Inzigkofen / Lesedauer: 1 min

Das Foto zeigt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Renger Kunststoffspritzteile in Engelswies. (Foto: Firma Renger )

In der Reihe „Einheimische Unternehmen stellen sich vor“ lädt das Bildungswerk Inzigkofen am Montag, 18. September, um 18 Uhr zu einem Besuch bei der Firma Renger Kunststoffspritzteile in Engelswies, Schnurrenbühl 21, ein.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 14:36 Von: sz