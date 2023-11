Inzigkofen

Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Inzigkofen / Lesedauer: 1 min

Beim Versuch einzuparken ist am Dienstagabend ein betrunkener Nissan-Fahrer in ein anderes Auto gefahren. Der 33-jährige Mann wollte in der Fred-Hahn-Straße rückwärts einparken und übersah dabei einen Smart, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 15:36 Von: sz