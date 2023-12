Afrikanisch-deutsche Musikerformation „Bantamba“ kommt ins alte Kloster Inzigkofen

„Bantamba“ lautet der Name der afrikanisch-deutschen Musikerformation, die mit ihrem Konzert am Donnerstag, 4. Januar, 20.30 Uhr in der Volkshochschule Inzigkofen im alten Kloster musikalische Akzente setzen wird. Bantamba vereint hochkarätige Musiker aus Mali, Guinea, dem Senegal und Süddeutschland, wie die Volkshochschule mitteilte.

Mit dabei ist der Djembévirtuose Papis Dahaba, der mit atemberaubenden Rhythmen begeistert, begleitet von traditionellen Lieder und originalen Tänzen, bei denen Gaststar Paolo Souma mit Sprüngen und Salti über die Bühne wirbelt. Auch den melodiösen Charakter der westafrikanischen Musik bringt die facettenreiche Musikerformation auf die Bühne, etwa mit Kandara Diebaté an der afrikanischen Stegharfe, der zu den Kora-Virtuosen der ersten Stunde in Deutschland zählt. Nicht zuletzt werden Hans Fickelscher, Birgit van Straelen und Ursula Branscheid-Kouyaté den Beweis antreten, dass auch deutsche Percussionisten die afrikanische Musikkultur beherrschen.

Der Eintritt kostet zehn Euro (ermäßigt fünf Euro). Kartenvorbestellung bei der Volkshochschule Inzigkofen ausschließlich per Mail über [email protected].