Weitspringer messen sich in Inneringen

Deutsche Topathleten treten am Sonntag, 30. Juli, ab 16 Uhr zum vierten Mal im Weitsprung in Inneringen gegeneinander an. Zusammen mit dem TSV hat Vereinsmitglied Max Kottmann, der selbst zu den besten Deutschen Weitspringern gehört, einen Wettbewerb organisiert. Mit Fabian Heinle und Simon Batz sowie Luka Herden sind die aktuellen Top Drei am Start. Auch der Wettbewerb bei den Damen ist mit der Weitsprungelite besetzt. Alina Rotaru Kottmann und Malyse Lukolo sind hier dabei.

Der TSV Inneringen hat ab 13 Uhr ein Rahmenprogramm mit einem Familien–Mitmach–Sportsonntag auf die Beine gestellt: Für das Sportabzeichen kann trainiert werden und durch die zertifizierten Prüfer des TSV abgenommen werden. Ab 14 Uhr gibt es das Angebot von Nordic Walking mit einer Kurzeinführung, ein Fahrradparcours, ein Geschicklichkeitsparcours für Kinder und Erwachsene, Tennis auf den nebenan gelegenen Tennisplätzen, Ropeskipping, Walking Football und Functional Fitness. Für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg. Der Eintritt ist frei.