Stefan Fink sagt dem Kirchenchor in Inneringen adieu

Beim Kirchenchor in Inneringen gibt es einen Wechsel: Nach nahezu 30 Jahren hat Chorleiter Stefan Fink (links) den Taktstock des Kirchenchors an Johanna Fangauer übergeben. In einer Feierstunde wurde das jahrzehntelange Engagement von Ralf Pröbstle (rechts), Vorstand des Kirchenchors gewürdigt. Der Pädagoge, der mit Ende des Schuljahres aus dem Aktiven Schuldienst ausscheidet und in den Ruhestand wechselt, erfüllt sich mit seiner Familie zusammen einen langgehegten Wunsch: Stefan und Kerstin Fink werden zusammen mit ihren beiden Töchtern für ein Jahr in Paris leben. Als begeisterter Musiker wird Stefan Fink dem Kirchenchor als Sänger im Tenor nach diesem Jahr in Paris dann wieder zur Verfügung stehen.