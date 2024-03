Informationsabend in Inneringen zur Kommunalwahl

Im Sportheim von Inneringen beginnt am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zur der Kommunalwahl am 9. Juni. Die amtierenden Inneringer Räte stellen sich den Fragen von interessierten Bürgerinnen und Bürgern, vor allem werden an dem Abend potenzielle Kandidaten für dieses Ehrenamt gesucht. Drei Räte aus Inneringen werden sich laut Ankündigung nicht mehr zur Wahl stellen, weswegen zahlreiche neue Kandidaten begrüßenswert wären.