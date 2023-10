Bekannt geworden ist Ilse Wolf durch ihre meisterhaften Hinterglasmalereien, doch auch ihre farbenprächtigen historischen Gewänder faszinieren Menschen aus nah und fern. Die Künstlerin hat viele Talente. Diesen Freitag wird sie 85 Jahre alt. Zeit, um Rückschau zu halten und zukünftiges ins Auge zu fassen.

Mein Weg war vorgezeichnet. Ilse Wolf

Ilse Wolf fertigt die Rahmen zu ihren Bildern am Arbeitstisch in ihrem Atelier: „Ich habe meine Rahmen immer selbst gemacht, weil sie zu mir und meinen Bildern passen müssen.“ Das Atelier gibt den Blick in den aufgeräumten Bauerngarten frei, im Innern stehen oder hängen die in der Corona-Zeit entstandenen Acryl-Bilder und farbintensiven Hinterglasbilder an der Wand.

Die anstrengende Technik fordert mit fortschreitendem Alter ihren Tribut. An der Malhand plagt sie Arthrose, deshalb fällt ihr das Malen mit Acryl heute leichter als das Malen auf dem schweren Glas. Außerdem erstellt sie zurzeit ihr Werkverzeichnis.

Ihr gestalterisches Talent wurde Ilse Wolf, geborene Fuchs, bereits in die Wiege gelegt. Sie ist überzeugt: „Mein Weg war vorgezeichnet.“ Geboren wurde sie in Weingarten am 6. Oktober 1938. Ihre Lehrer, die auch früh das Zeichentalent bemerkten, bemühten sich darum, Ilse auf die Akademie zu schicken. Aber der Vater sah darin ein Hobby und einen brotlosen Beruf.

Mann stirbt früh

Ilse arbeitete also im Büro, jedoch noch lieber in der Produktion: Sie mochte das Glas der Scheiben, das Holz für die Rahmen, und in der Freizeit beschäftigte sie sich mit dem Betrachten der Natur und dem Zeichnen. Sie verliebte sich und heiratete tatsächlich früh. Ihr Mann verunglückte drei Jahre später tödlich und sie stand mit ihrer Trauer und zwei kleinen Mädchen alleine da.

Zunächst arbeitete sie danach wieder beim Vater, die Mutter half bei der Versorgung der Mädchen. Bei einem Ausflug traf sie ihren zweiten Mann. Er war Förster und kam aus Hettingen. Sie heirateten und zogen nach Inneringen. Zwei weitere Mädchen vergrößerten die Familie. Und Ilse Wolf war plötzlich auf dem Land: „Ich war so froh, mitten in der Natur zu sein.“

Es ist schwer, sich im Kunstbetrieb zu behaupten, auch schwer, gegen die moderne abstrakte Kunst anzukämpfen, denn ich wollte immer ‚Meins‛ machen. Ilse Wolf

In Haus und Garten kam ihre künstlerische Ader zum Tragen, aber erst mit 40 Jahren, widmetet sie sich der Hinterglasmalerei. „Obwohl es eine schwierige Technik ist“, so Ilse Wolf, „habe ich schon beim ersten Berühren bemerkt: Das ist mein Weg.“ Es sei allerdings ein „großer Kraftakt gewesen, sich zu entwickeln“, dabei habe sie schon als Kind gewusst, dass sie Künstlerin werden wollte. Auch der Vater habe ein malerisches Talent gehabt und vor wenigen Jahren erst entdeckte Ilse Wolf, dass der Barockmaler Caspar Fuchs (1671‐1741) aus Saulgau ein Vorfahre ist.

Bevor sie sich intensiv der Hinterglasmalerei widmete, belegte sie einen Zeichenkurs bei Professor Heinz Schubert von der Akademie in Stuttgart. Für Ilse Wolf stand sein großes Lob wie ein Ritterschlag am Anfang ihrer Karriere: „Es ist schwer, sich im Kunstbetrieb zu behaupten, auch schwer, gegen die moderne abstrakte Kunst anzukämpfen, denn ich wollte immer 'Meins' machen.“

Ilse Wolf steht im Allgemeinen Künstlerlexikon

Ilse Wolf hatte schnell Erfolg: Ihre Werke wurden mehrfach ausgezeichnet und waren bereits in mehr als 30 Einzel- und Gruppen-Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen.

Werkzyklen, wie ihr viel beachteter Kreuzweg, erzählen von ihrem Weg. Gern erinnert sie sich daran, dass ein Pfarrer aus Augsburg, der ein Triptychon, das sie ursprünglich für Saulgau geschaffen hatte, in ihrem Atelier gesehen und sofort für seine Kirche erworben hat. Kunsthistoriker Uwe Degreif aus Biberach sorgte dafür, dass Ilse Wolf in das „Allgemeine Künstlerlexikon“ eingetragen wurde.