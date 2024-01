Reinhold Teufel, Bürgermeister von Pfronstetten, will nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Das gab er in einer Pressemitteilung bekannt. Darin schreibt er: „Im Jahr 2024 stehen für die Gemeinde wichtige Entscheidungen an: Im Juni wird der Gemeinderat neu gewählt, und im Juli ist die Bürgermeisterwahl vorgesehen“.

Nach reiflicher Überlegung habe er beschlossen, keine dritte Amtszeit in Pfronstetten anzustreben. „Es war keine einfache Entscheidung, schließlich habe ich in den vergangenen über 15 Jahren viel Herzblut und Einsatz investiert, um die Gemeinde nach nicht einfachen Zeiten zu ordnen und in eine gute Zukunft zu führen“, schreibt Teufel.

Teufel sucht eine neue Herausforderung

Ausschlaggebend für die Entscheidung gegen eine erneute Kandidatur um das Bürgermeisteramt sei der Wunsch, beruflich eine neue Herausforderung anzugehen. Dazu sei aus seiner Sicht jetzt der richtige Zeitpunkt. „Welchen Weg ich ab September gehen möchte, werde ich zur gegebenen Zeit bekannt geben“, so Teufel.

Reinhold Teufel ist Jahrgang 1970 und stammt aus Inneringen. 2008 wurde er zum Bürgermeister von Pfronstetten gewählt und 2016 wiedergewählt. Im vergangenen Jahr hat er sich um das Bürgermeisteramt in Trochtelfingen beworben. Dort musste er sich Katja Fischer geschlagen geben und hat bei der Wahl 34,68 Prozent der Stimmen erhalten.