Die Weihnachtszeit ist in Inneringen fest mit dem Theaterspiel verknüpft. Seit Wochen proben die Laienschauspieler um ihren Regisseur Adrian Metzger, um an den kommenden beiden Wochenenden die Lachmuskeln der Zuschauer mit dem Stück „Das Kalb mit zwei Köpfen“ von Helmut Schinagl zu strapazieren.

Die turbulente Verwechslungskomödie spielt im beschaulichen Inneringen, wo Adalbert Schnuttke (Johannes Gluitz), Chefredakteur einer Stuttgarter Zeitung, sich von der stressigen Arbeit erholen und entspannen möchte. Er gastiert in der Ortskneipe zum goldenen Hasen bei Wirtin Katharina (Lorena Datz), wo er den immerzu durstigen Rentner Bierwastl (Michael Kromer) kennenlernt. Der Stuttgarter Journalist traut seinen Ohren nicht, als er von der Geburt eines Kalbes mit zwei Köpfen bei Jungbauer Brugger (Hannes Reiser) erfährt. Auch der Tierarzt Notriegl (Niklas Birkle) ist fassungslos. Der journalistische Instinkt von Schnuttke ist erwacht und er möchte diese Geschichte unbedingt vermarkten. Innerhalb des Ortes sieht man darin eine gelungene Gelegenheit, den brach liegenden Tourismus anzukurbeln. Dass gerade ein Wanderzirkus gastiert mit dem Zirkusdirektorenpaar Karel und Helena (Fabian Steinhart und Melissa Datz) und ihrer Tochter Adalberta (Antonia Sprißler), kommt da gerade recht. Jedoch werden die Turbulenzen nicht geringer, als unverhofft Schnuttkes Sekretärin (Lara Metzger), seine Ehefrau Melusine (Jule Teufel) und die Zwillingstöchter Bianka und Rotraud (Svenja Reiser und Livian Fischer) auftauchen. Mit der Ruhe ist es fortan vorbei und die lustige Geschichte nimmt ihren Lauf.

Die Aufführungen sind in der Albhalle in Inneringen und finden am Samstag, 9. Dezember, um 18 Uhr statt und am Samstag, 16. Dezember, um 19 Uhr. Bei der Sonnenbrauerei in Inneringen können Karten im Vorverkauf erworben werden, ebenso ist eine telefonische Reservierung unter 0178/3527773, auch per whatsapp, möglich