Informationsnachmittag am Walter Knoll Schulverbund

Eltern von Viertklässlern stellen sich oft die Frage, wie es nach der Grundschule für ihre Kinder weitergeht. Welche Schule ist für den eigenen Nachwuchs am besten geeignet? Um eine Antwort auf diese Frage zu liefern, hat der Walter Knoll Schulverbund zu einem Informationsnachmittag eingeladen.

Einen gelungenen Auftakt in der sehr gut besuchten Mehrzweckhalle gab es mit dem musikalischen Beitrag der von Martina Barczyk geleiteten Bläserklasse, die mit Können und sichtbarer Spielfreude glänzte. Nach der Begrüßung der Gäste durch den Rektor Armin Masczyk und die Elternbeiratsvorsitzende des WKSV, Sybille Dirlewanger, übernahm die Schulband, für die Simon Hepner verantwortlich ist, die weitere musikalische Gestaltung des Nachmittages.

Dann ging es auf Entdeckungstour! Stolz zeigten manche der Viertklässler ihren Eltern, was sie bereits im Vorfeld beim Besuch des Schulverbundes mit der eigenen Grundschulklasse kennenlernen durften. Diesmal gab es für die Kinder, geführt von gutgelaunten kleinen und großen Schülern des Schulverbundes, Touren zu den verschiedenen Stationen, die Einblicke ins Schulleben gaben und zum Mitmachen und Ausprobieren einluden. Auch die Eltern konnten sich, geführt von engagierten Lehrkräften, an verschiedenen Informationspunkten ganz konkret ein Bild machen, welches reichhaltige pädagogische Angebot ihre Kinder am Schulverbund erwartet. Viele hatten sich bereits auf der Homepage informiert und ihre gezielten Fragen konnten professionell beantwortet werden.

Reich an Eindrücken und in guter Stimmung konnten Schüler, Eltern und Lehrkräfte den Nachmittag mit den kulinarischen Angeboten, die die Klasse R 8c mit ihrer Klassenlehrerin Anne Riedle vorbereitet hatte, ausklingen lassen.