Ein über Nacht umgedrehtes Ortsschild, an dem ein Paar Schuhe hängen: Dies ist dieser Tage landesweit in etlichen Städten und Gemeinden zu sehen. Auch an den Ortseingängen von Sigmaringen, Pfullendorf, Vilsingen oder Dietfurt (Fotos: Arwed Weißschuh, Volker Rumpel, Dieter Liekweg, Markus Burger). Was sonst eher als Spaßaktion am ersten Mai veranstaltet wird, ist es dieses Mal für die Urheber der umgedrehten und mit Schuhen versehenen Ortsschilder keine Spaßveranstaltung.

Es sind vielmehr Landwirte, die mit diesem stummen Protest auf ihre Forderung aufmerksam machen wollen, die teilweise Rückerstattung ihrer Steuergabe auf Diesel und die Befreiung von der KFZ-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge beizubehalten. Beides möchte die Berliner Ampelkoalition wegen der Haushaltskonsolidierung streichen. Mit den umgedrehten Ortsschildern wollen die Bauern signalisieren, dass die Ampel alles auf den Kopf stelle. Die aufgehängten Schuhe lassen sich wohl so interpretieren, dass der Beruf des Landwirts an den Nagel gehängt werden müsse, wenn die Forderungen der Bauern nicht erfüllt werden.

Die Polizei kann laut einem Sprecher aktuell noch keine Auskunft darüber geben, wie in diesen Fällen nun weiter vorgegangen wird. „Sachbeschädigung liegt eigentlich nicht vor, trotzdem ist es natürlich verboten, einfach Straßenschilder zu ändern“, so der Sprecher.