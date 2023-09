Der ohrenbetäubende Lärm der Kettensäge kommt immer näher. Levin und Lea haben gerade erst das Tor zum ersten der fünf Bereiche im Maisfeld betreten. „Ob sie uns hier schon erschrecken“, murmelt Levin, der vorausgeht. Dann der Schrei. Er stammt von Lea, die zur Seite springt und ihre Hände vors Gesicht hält.

Hinter ihr taucht ein Mann auf, überströmt mit roter Farbe - sieht wie Blut aus. In seiner Hand hält er das Gerät, was von weitem schon zu hören war: klar, die Kettensäge.

Welchen weiteren gruseligen Gestalten Levin und Lea im Labyrinth des Grauens in Rulfingen bei Mengen begegnen? Und ob sich der Besuch lohnt?

Das erfahrt ihr im Video:

Neuer Besucherrekord

Im Maislabyrinth der Familie Bohner an der B 311 in Rulfingen geht es normalerweise verhältnismäßig ruhig und beschaulich zu. Doch an fünf Wochenenden im Jahr verwandelt sich das Maisfeld zum Grusellabyrinth.

Verantwortlich dafür sind Sabine Menner und Miriam Menner von den Mengener Escape-Rooms. Bereits zum dritten Mal bieten sie das schaurige Erlebnis für Erwachsene an.

Schon nach den ersten zwei Wochenenden wurde die Besucherzahl aus 2022 geknackt: 1500 Menschen besuchten bis dahin das Labyrinth des Grauens.

Die Veranstalter hoben das Kontingent an Plätzen an - 1000 mehr als im vergangenen Jahr.

Ich denke nicht, dass wir die komplett verkaufen werden. Miriam Menner

Nichts für Kinder

Eltern fragen wohl immer wieder, ob sie ihre Tochter oder ihren Sohn im Alter von 16 oder 17 Jahren mitbringen können. In diesem Fall geben die Veranstalter die Verantwortung an die Eltern ab. Sie würden am besten wissen, wie ihre Kinder ticken, sagt Veranstalterin Miriam Menner.

„Natürlich würden wir keinen 10-Jährigen hereinlassen.“ Die Voraussetzung sei aber, dass der oder die Erziehungsberechtigte dabei ist. Reine Jugendgruppen würden sie nicht hereinlassen.

Im vergangenen Jahr wurde für Kinder extra eine Light-Version des Grusellabyrinths veranstaltet. Doch in diesem Jahr sei das für die Darsteller zu viel gewesen, sagt Miriam Menner. „Die sind mit der Performance, die sie über fünf Wochenenden abliefern, ausgelastet.“

An den kommenden drei Wochenenden hat das „Labyrinth des Grauens“ noch Plätze für interessierte Gruppen frei. Zu buchen über: my-escape.de