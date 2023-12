Großeinsatz für mehrere Feuerwehren zur Mittagszeit: Feuer in einem Wohnhaus! Am Donnerstag sind gegen 13.15 Uhr Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte in die Straße „Sonnenhalde“ in Illmensee gerufen worden. Aus bislang ungeklärter Ursache brach offensichtlich ausgehend vom Kamin ein Brand aus, der sich über den Dachstuhl des Hauses ausbreitete. Das teilt die Polizei mit.

Im Einsatz waren rund 100 Wehrleute, die den Brand löschen konnten. Dennoch ist das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf eine Summe zwischen 300.000 und 400.000. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.