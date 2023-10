Es ist ein etwas merkwürdiges Bild, das sich Passanten am Samstagmittag vor dem Reinhold-Frank-Schulzentrum in Ostrach bietet: Golden Retriever Hündin Bella bellt eine auf dem Gras liegende Person an, während fünf weitere Personen in einigem Abstand aufgestellt sind und zuschauen. Sie bellt so lange, bis sie schließlich ein gelbes, quietschendes Ei zugeworfen bekommt und zufrieden ist ‐ auch ihre Beobachter scheinen zufrieden zu sein.

Die Szene gehört zur Routine-Übung der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuz Sigmaringen, die für Mantrailing, also der Suche nach bestimmten Personen sowie bei Flächensuchen nach Vermissten oder bei Erdbeben und Katastrophenfällen, von der Polizei angefordert werden.

Spielzeug ist die Motivation

Erst am Freitagabend war Bella bei der Suche nach dem vermissten 80-Jährigen in Bitz dabei. Sie ist einer der zehn Rettungshunde der Staffel und auf die Flächensuche trainiert. „Bellas Motivation ist ihr Spielzeug“, erzählt Besitzerin und Bereitschaftsleiterin Michaela Dengler. „Den Suchhunden geht es dabei nicht um die Menschen, die verschwunden sind. Für sie ist das eher ein Spiel“, sagt sie.

Hündin Bella findet im Training auf Anhieb alle drei vermissten Personen im Wald. (Foto: Mandy Hornstein )

Die Hunde würden darauf trainiert, nur Menschen, die regungslos am Boden liegen oder sitzen bei ihren Besitzern anzuzeigen. „Die Kunst besteht darin, dass sich die Hunde beispielsweise durch Wildtiere nicht ablenken lassen“, erklärt Peter Kaluscha, stellvertretender Bereitschaftsleiter.

Staffel trainiert zwei Mal die Woche

Aus diesem Grund trainiert die Gruppe jeden Mittwoch und Samstag zwischen vier und fünf Stunden. „Wir müssen lernen, unsere Hunde zu lesen und ihnen die Hilfestellung geben, die sie benötigen“, sagt er. Zudem trainiere das Team immer an unterschiedlichen Orten im gesamten Kreis Sigmaringen, damit es für die Hunde immer neue Gebiete gebe.

Mantrailer-Hündin findet gesuchte Person

Nach dem ersten Training zum Anzeigen einer regungslosen Person folgt eine Trainingsrunde mit Flat Coated Retriever Hündin Jule. Sie ist die einzige Mantrailer-Hündin der Rettungsstaffel Sigmaringen. Nachdem sie die lange Leine angelegt bekommen hat, darf sie an einer Tüte schnüffeln, die ein Kleidungsstück der vermissten Person enthält.

Hündin Jule in ihrem Element. (Foto: Mandy Hornstein )

In diesem Fall das einer Kollegin der Hundestaffel. Diese ist kurze Zeit vorher losgelaufen, um sich ein Versteck zu suchen. Aufgeregt läuft Jule hin und her, als sie die Spur aufnimmt und lässt sich an keiner Kreuzung irritieren, bis sie schließlich die vermisste Personen gefunden hat und als Belohnung ebenfalls ihr Spielzeug erhält.

Rund 80 Prozent Durchfallquote bei Prüfung

Jeder Mensch verliert beim Gehen kleine Schuppen und hinterlässt eine Geruchsschleppe, die die Hunde riechen können. „Mantrailing ist für die Hunde extrem anstrengend“, erklärt Peter Kaluscha. Hinzu komme, dass bei der Prüfung, die eine Stunde dauert, rund 80 Prozent der Hunde durchfallen. Dabei müssten sie eine 24 Stunden alte Spur insgesamt 1,8 Kilometer zurückverfolgen und sich alle zwei Jahre neu beweisen, so Dengler. Auch die Außentemperaturen spielen dabei eine Rolle. Bei besonders heißen oder kalten Temperaturen sei ein Erfolg ebenfalls eher schwieriger, da der Geruch dort sofort austrockne oder gar nicht wahrgenommen werde, so Kaluscha.

Drei Vermisste bei der Flächensuche

Abschließend geht es in den Wangener Wald um die Flächensuche zu trainieren. Immer drei der DRK-Mitglieder verstecken sich im Wald und die Hunde werden der Reihe nach mit einem Peilsender am Halsband ausgestattet, um ihre Laufwege im Wald im Nachhinein auf einem Monitor sehen zu können, erklärt Dengler.

Die Kunst besteht darin, dass sich die Hunde beispielsweise durch Wildtiere nicht ablenken lassen. Peter Kaluscha, stellvertretender Bereitschaftsleiter.

Nach den Suchhunden Bruno, Lola und Maya ist schließlich wieder Goldie Hündin Bella an der Reihe und wie bereits bei ihren Vorgängern geht alles ganz schnell. Michaela Dengler prüft mit Babypuder die Windrichtung, um ihrer Hündin eine entsprechende Richtung anzuzeigen. Bella rennt gezielt durch den Wald und findet bereits nach wenigen Sekunden die erste Person, setzt sich vor diese und bellt, während sie freudig mit dem Schwanz wedelt, bis Michaela Dengler kommt und sie kurz ihr Spielzeug-Ei bekommt, bevor sie auch nach den weiteren Personen sucht.

Suche nach Ehrenamtlichen läuft weiter

Das Team sucht aktuell nach ehrenamtlicher Verstärkung, erklärt die Bereitschaftsleiterin. Am besten geeignet seien mittelgroße Hunde, die ein offenes Wesen haben, agil sind und auf ein Spielzeug oder Futter geprägt sind. Auch junge Hunde, die bisher noch keine Erziehung hatten, seien ab vier bis fünf Monaten willkommen, so Kaluscha. Die Besitzer müssten Mitglied beim DRK werden, um verletzten Personen direkt helfen zu können. „Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die aber auch so viel Spaß macht“, sagt Dengler abschließend. Darüber hinaus würden auch ehrenamtliche Helfer ohne Hund gesucht, die bei den Übungen sowie den Einsätzen helfen können.

Bella ist derzeit mit ihrem Spielzeug-Ei mehr als zufrieden. Auch wenn die Suche einen Tag vorher erfolglos war ‐ für diesen Tag hat sie alle vermissten Personen innerhalb kürzester Zeit gefunden.

Bruno bellt, als er die am bodenliegende Person findet. (Foto: Mandy Hornstein )

Interessierte können über die Homepage www.rhs-sigmaringen.de Kontakt zu Michaela Dengler und Pater Kaluscha aufnehmen.