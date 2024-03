HZG wird für Engagement ausgezeichnet

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) ist eine zentrale Leitperspektive des Bildungsplanes. Alle Menschen sollen befähigt werden, an der Gestaltung einer ökologisch verträglichen, wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial gerechten Umwelt teilzuhaben. Das Hohenzollern-Gymnasium (HZG) Sigmaringen engagiert sich in vielfältiger Weise in diesem Bereich und hat sich erfolgreich um die Mitgliedschaft im BNE-Netzwerk Baden-Württemberg beworben. Netzwerkkordinator Andreas Hachenberg (r.) konnte der Schule die BNE-Plakette überreichen, mit der das Engagement der Schule gewürdigt wird.

