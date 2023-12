HZG-Schulsiegerin im Vorlesewettbewerb

Alljährlich findet bundesweit der renommierte Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels statt. Dabei treten die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 6 gegeneinander an. Beim schulinternen Wettbewerb am Hohenzollern-Gymnasium setzte sich Luise Laplace mit einem spannenden Textausschnitt aus Joanne K. Rowlings „Harry Potter und der Feuerkelch“ durch. Es gelang ihr, in allen drei Bewertungskategorien: Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl, die Jury zu überzeugen. Luise wird nun das HZG beim nächsten Wettbewerb auf Kreisebene vertreten. Foto: Boris Körkel/HZG

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.