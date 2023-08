Hüttentour mit Wendungen

Sieben fröhliche Wanderer*innen starteten am 28. Juli zu einer einwöchigen Hüttentour ins Rätikon unter der Leitung von Judith Werner. Am ersten Tag wurde gemütlich zur Mattajoch Alpe geschlendert, wo man am Abend zusammensaß und es lustig hatte. Der nächste Tag forderte Einiges an Leistung und Kondition über den Augstenberg in Liechtenstein. Auch war die Gruppe unter Druck: Schweres herannahendes Unwetter zwang zur Eile. Trocken auf der Pfälzerhütte angekommen, brach bald ein Unwetter mit Hagel und Sturm herein. Dort am Abend das Meteo Wetter auf einer großen Plasma Leinwand des Hüttenwirtes gesehen, weiteres Unwetter und Kaltfront erwartet ... das waren keine guten Aussichten! Die Gruppe besprach sich eingehend und beschloss, in sonnigere Regionen zu flüchten.

Abstieg am nächsten Tag und Abfahrt mit den Autos nach Varese im Piemont. Es fand sich ein günstiges Hotel, und am nächsten Tag suchte man einen wunderschönen Berg aus, den Monte Generoso. Auch hier Anspruch an Kondition und Trittsicherheit. Kletterpassagen, für manche Wanderer*innen eine neue Herausforderung. Dann: Wunderschöne Pflanzen, eine Schlange, Aspisviper, viele Schmetterlinge und Rehe waren eine botanische Ausbeute.

Am nächsten Tag bestieg die Gruppe den Sacro Monte, den heiligen Berg. Eine Art Kreuzweg mit Tempeln und schönen, überlebensgroßen Statuen, die den Leidensweg Christi darstellten. Nach einer Pause stieg ein Teil der Gruppe ab und der andere Teil bestieg noch den Campo Fiore, auf dem sich oben eine Kräuter– und Schmetterlingszucht befindet.

Am folgenden Mittwoch schaute sich die Gruppe Mailand an, was für die meisten noch vollkommen neu war. Co–Tourenführer Thomas Birkle erwies sich dort als hervorragender Kenner dieser Stadt und konnte auch viel Geschichtliches und Architektonisches erzählen.

Für den letzten Tag stand der Besuch des Lago Maggiore an. Wir fuhren mit einem Schnellboot auf die IsolaBella. Ein Juwel an barocker Kunst mit Palast und Lustgarten entführte uns alle in ganz andere Welten. Somit war das Ende einer Wanderwoche mit erstaunlicher Wendung erreicht. Noch lange werden die Teilnehmer sich dieser Zeit erinnern, wo doch so viele Eindrücke und Erfahrungen am Wege lagen. Obendrein konnten alle für ein paar Tage dem Regenwetter hier entfliehen, Wärme und Sonne tanken.