Hospizgruppe auf Baustellenbesichtigung

Die Verbindung, die im vergangenen Jahr durch eine Spende von Mitarbeitern der Firma Georg Reisch GmbH & Co. KG aus Bad Saulgau mit der ambulanten Hospizgruppe Sigmaringen aufgenommen worden war, ist durch ein weiteres Kapitel fortgeschrieben worden.

Auf Einladung dieser Mitarbeiter konnten die Hospizbegleiter und -begleiterinnen sich vom Fortschritt auf der Baustelle der Bertha-Benz-Schule kundig machen.

Diese Baustelle ist eines von aktuell 30 Bauprojekten, die die Firma Georg Reisch betreibt, sie ist das mit Abstand größte Projekt.

Bei der Suche nach Gemeinsamkeiten dieser offensichtlich unterschiedlichen Bereiche stellte der Vorsitzende der Hospizgruppe, Peter Wozniak, fest: „Wir alle sind irgendwie Häuslebauer“. Die Firma Georg Reisch errichtet mit gelungener Architektur, großzügig, funktional und mit viel Licht eine Schule, die für junge Menschen mit viel Freude einen gelungenen Einstieg in das Leben ermöglichen soll.

Die Hospizgruppe versucht mit kleinen Häuschen den Menschen in den letzten Tagen und Stunden ihres Lebens einen geschützten Raum anzubieten, in dem sie ihr Leben würdig und in Ruhe beschließen können.