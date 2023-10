Hohenzollern-Gymnasium Mitglied im BNE-Schul-Netzwerk

BNE (= Bildung für nachhaltige Entwicklung) ist eine der zentralen Leitperspektiven des Bildungsplanes. Nach erfolgreicher Bewerbung wurde das HZG Sigmaringen Mitglied im BNE-Schulnetzwerk Baden-Württemberg und nahm erstmals an der Jahrestagung in Plochingen teil. Mitglied im BNE-Netzwerk sind Schulen, die sich bewusst verpflichtet haben, „BNE“ über den Unterricht hinaus im Schulleben durch Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen und so den zentralen Gedanken der Nachhaltigkeit immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Am HZG übernimmt hier die Fairtrade-AG eine steuernde Rolle, indem sie zum Beispiel faire Pausenverkäufe organisiert. Insgesamt 26 Netzwerk-Schulen waren bei der Jahresversammlung vertreten, die durch ein Grußwort von Frau Staatssekretärin Sandra Boser (MdL Bündnis90/Die Grünen) eröffnet wurde. Über den Tag gab es Barcamps, kleine Gesprächsrunden zu den unterschiedlichsten BNE-Themen an Schulen. Das HZG präsentierte hier einige Aktionen der Fairtrade-AG. Es war ein sehr anregender Tag, weil viele Ideen ausgetauscht wurden, die in nächster Zukunft sicher auch in Sigmaringen umgesetzt werden.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.