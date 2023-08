Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der L283 zwischen Hohentengen und Eichen ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Die 30 Jahre alte Fahrerin eines Ford wollte an der Einmündung Richtung Günzhofen auf die L283 auffahren und übersah hierbei einen 44–Jährigen, der ebenfalls mit einem Ford unterwegs war. Die beiden Pkw kollidierten im Einmündungsbereich. Beide Unfallbeteiligten zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren ärztlichen Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Um die beiden Ford kümmerte sich ein Abschleppdienst. Im Einsatz war an der Unfallstelle auch die örtliche Feuerwehr.