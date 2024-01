Zwei Ex-Profisportler präsentieren Anektoden aus der Aktivenzeit

Keine Geringeren als Welttorhüter Jean Marie Pfaff und Kickbox-Weltmeister Jonny Ismail Keta sind bei der Jahresabschlussfeier der Firma Becker Kunststofftechnik GmbH in Hohentengen zu Gast gewesen. Beide gehören zum Freundeskreis von Alfred Becker. Und so erzählten die beiden erfolgreichen Sportler, wie sie ihre sportlichen Erfolge erreicht haben. Die Anekdoten aus ihrer Aktivenzeit, die Erfahrungen und Erlebnisse, regten zum Nachdenken und Schmunzeln an.

Jean Marie Pfaff wuchs in Belgien mit elf Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen auf: Schnell war ihm klar, dass du „dein Leben selber machst“! So stellte Pfaff seine Philosophie gleich zu Beginn seiner Ausführungen vor. „Kickstiefel und Handschuhe waren zu meinen Anfangszeiten Sachen, die ich mir nicht oder nur sehr spärlich habe leisten können“. Seine Mutter habe die Handschuhe immer wieder geflickt, erinnert er sich.

Später eröffnete der Belgier mit seiner Frau Carmen ein Sportgeschäft. „Anfangs mussten wir sparsam haushalten. Nach einiger Zeit lief das Geschäft ganz gut. Und so konnten wir all denjenigen Menschen welche uns in den Anfängen unterstützt haben wieder etwas zurückgeben“, so Pfaff weiter,

Er wechselte 1982 zum großen FC Bayern München als Torwart, als potenzieller Nachfolger des legendären Sepp Maiers, der deutschen Torwartlegende schlechthin. Nur wenige haben auf Jean Marie gewettet, erst recht nicht nach dem kuriosen Eigentor in seinem ersten Bundesligaspiel gegen Werder Bremen. „Im Sport hast Du keine Freunde, nur Kollegen“, stellt er rückwirkend fest. „Und außerdem wirst Du nach deinem Charakter beurteilt. Deshalb bin ich stolz, hier bei meinem Freund Alfred zu sein“, resümierte Jean Marie Pfaff mit Blick auf Firmenchef Alfred Becker seine Erzählungen.

Vom Tellerwäscher zum Weltmeistertitel: So begann Jonny Ismail Keta seine nachdenklichen Grußworte. In Albanien geboren, kam er als 19-Jähriger alleine nach Würzburg. Dort trainierte er Thaiboxen. „Und so hat er sich mit deutschen Tugenden wie Kampfgeist, Einsatzwillen, Moral und Durchsetzungsvermögen bis zum Kickbox-Weltmeister hochgekämpft“, sagt er stolz. Er habe immer hart arbeiten müssen, das hat ihn geprägt. Mit einem hohen Maß an Selbstdisziplin begann Keta seine Sportkarriere als Amateurboxer. Auch vergesse er nie den Hausmeister, der ihm damals morgens den Frühstücksteller in den Ring brachte.

Nach seinem ersten Weltmeistertitel gingen die Gefühle und seine persönliche Selbsteinschätzung mit ihm durch. Bei der misslungenen Titelverteidigung wurde er eines besseren belehrt: Gezeichnet von der Niederlage, zog er für sich aus dieser Erfahrung heraus die richtigen Schlüsse, was ihn nach vorne brachte. So folgten zwei weitere WM-Titel.

Jean Marie Pfaff und Jonny Ismail Keta wissen beide, woher sie kommen. So gründete jeder seine eigenständige Sozialstiftung, mit denen sie sozial benachteiligten Menschen wieder Lebensqualität geben wollen. Beide sind aufgeschlossene Familienmenschen, die schon in frühester Kindheit gelernt haben, für andere verantwortlich zu sein. Alfred Becker zeigte sich beeindruckt von den Schilderungen: „Es ist schön, dass ich diese beiden geerdeten, ehemaligen Sportgrößen zu meinem Freundeskreis zählen darf.“

Auch seine Kunststofftechnikfirma hat eine Tombola für seine verlässlichen Mitarbeiter organisiert, der Gesamterlös von 750 Euro geht an die Christliche Sozialstiftung Hohentengen. Zudem spendeten Pfaff ein Trikot und Keta ein paar Kickboxhandschuhe, jeweils mit originalen Unterschriften. Auch dieser Betrag wurde dem Tombolagewinn zugerechnet.