Die vielen Aktionen, Bewegung und frische Luft haben die Teilnehmer des christlichen Familien– und Jugendcamps rund um die Göge–Halle in Hohentengen ganz schön hungrig gemacht.

Das hat Schwäbische.de–Redakteurin Jennifer Kuhlmann hautnah miterlebt, als sie im Zuge von „Borg dir einen Reporter“ einen Dienst in der Campküche übernommen hat. Ihr Fazit: Um 450 Erwachsene und Kinder satt zu machen, braucht man Organisationstalent, jemanden vom Fach und ein gutes Team.

Die Küchenleitung sucht noch Helfer

Wenn Redakteure Zeit dafür haben, schauen sie auch mal nach, was ihr Netzwerk in den sozialen Medien so umtreibt. Auf diese Weise bin ich auf den Whatsapp–Aufruf von Theresa Teufel gestoßen, die für die Küche des Familiencamps noch Helfer gesucht hat. Auf mein — natürlich nicht ganz selbstloses — Angebot, meine Arbeitskraft für ein paar Stunden zur Verfügung zu stellen, kam die prompte Antwort: Dienstbeginn ist um 7 Uhr. Ups, ganz schön früh. Aber klar, die Campteilnehmer wollen schließlich auch frühstücken.

Camp ist mit den Jahren immer größer geworden

Was vor 20 Jahren im Garten von Bruno Hafner in Kanzach mit wenigen Familien begann, hat sich mittlerweile zu einer Großveranstaltung mit entsprechenden organisatorischen und logistischen Herausforderungen entwickelt. Zum sechsten Mal hat es jetzt auf dem Gelände in und um die Göge–Halle stattgefunden, sodass die dort vorhandene Infrastruktur genutzt werden kann. Mit 450 Teilnehmern ist die Resonanz in diesem Jahr groß wie nie.

„Wir möchten im Camp unseren Glauben festigen und an unsere Kinder weitergeben.“ Bruno Hafner

Was sich in all den Jahren nicht verändert hat, ist die Motivation von Organisatoren und Teilnehmern. „Wir möchten im Camp unseren Glauben festigen und an unsere Kinder weitergeben“, sagt Bruno Hafner. Dazu gehört in seinen Augen auch, eine gute Kommunikation untereinander zu fördern und Partnerschaften zu stärken, damit Ehen funktionieren.

Auch der Bürgermeister schnippelt mit

Als ich mich pünktlich in der Küche der Göge–Halle melde, sind die Küchenleitung Theresa Teufel, Küchenchef Hubert Denz und ein paar Helfer schon dabei, Müsli zu mischen und Marmeladengläser zu zählen. Dann heißt es: Hygienevorschriften lesen, Schmuck ab und Schürze um.

Hat sich auch als Helfer gemeldet: Bürgermeister Peter Rainer bedient die Spülmaschine. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Hubert Denz wuchtet nacheinander mehrere große Kisten auf einen Tisch in einem Nebenraum der Küche: Äpfel müssen geviertelt, Tomaten entstrunkt und Gurken geschnitten werden. Während ich noch staune, welche Mengen hier verarbeitet werden, melden sich auch Bürgermeister Peter Rainer und seine Frau Margit zu Dienst. Sie haben sich auf denselben Aufruf gemeldet und greifen beherzt zu den Gemüsemessern.

Küchenchef kalkuliert sonst für noch mehr Leute

Für Hubert Denz ist die Kalkulation für Frühstück, Mittag– und Abendessen für 450 Personen glücklicherweise kein Problem. Als Leiter der Küche in der Alb Fils Klinik in Göppingen plant er sogar für 3000 Essen. Zum Familiencamp ist er vor ein paar Jahren über Bruno Hafner gekommen.

Nun verteilt er weitere Aufgaben — für das anstehende Frühstück und die nächsten Mahlzeiten gleich parallel: Kaffee kochen, Brot schneiden, Lauch waschen und schneiden und Rispentomaten als Trios auseinander schneiden, damit sie später im Ofen gegart und dekorativ auf die Teller gelegt werden können. Geplant sind für den Mittag Penne aus dem Parmesanlaib und am Abend Pellkartoffeln mit Fisch oder Käse.

Frühstück erst nach dem Morgenlob

Die ersten hungrigen Gäste werden von Theresa Teufel wieder weggeschickt. „Frühstück erst nach dem Morgenlob“, sagt sie. Zu dem ruft übrigens die Campglocke zusammen, wie sie es mehrmals am Tag tut, wenn Gemeinschaftsaktionen anstehen. Dann wird das Frühstück endlich eröffnet.

„Wir brauchen noch Brot und Wurst links außen“, „Hat jemand den Putzeimer gesehen?“, „Es fehlt Milch für den Kaffee“, „Finger weg, das Dinkelbrot ist für die mit Glukoseintoleranz bestimmt“ — für eine Zeit wird es turbulent in und vor der Küche.

Bevor im Foyer der Göge-Halle gemeinsam gefrühstückt wird, gibt es für die Camp-Teilnehmer ein Morgenlob. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

So viele Helfer sind in der Küche nötig

Nach der Raubtierfütterung kehrt Ruhe ein. Während die Campteilnehmer sich an Workshops, Spiel– und Bastelangeboten beteiligen oder einen Vortrag hören, hat das Küchenteam Zeit, auch selbst zu frühstücken.

„Bei den aktuellen Dimensionen brauche ich schon so 18 Helfer in der Küche pro Tag“, sagt Theresa Teufel. Gearbeitet werde in mehreren Schichten, manche Helfer seien fast immer vor Ort, andere an ausgewählten Tagen.

Urlaubsplanung um das Camp herum

Nicht nur die Teilnehmer, auch die Helfer kommen jedes Jahr gerne wieder ins Camp. Nicht selten würden beim Abschied Tränen fließen. „Wir haben junge Erwachsene, die schon als Kind mit dabei waren und jetzt selbst eine Gruppe leiten“, sagt Bruno Hafner. „Und Paare, deren Kinder mittlerweile aus dem Haus sind, bieten sich als Helfer an, damit sie weiter dabei sein können.“

Bei so vielen hungrigen Mäulern will der Küchendienst gut geplant sein. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Ihn als Campleiter berühre das sehr und bestätige, wie wichtig vielen das Camp über die Jahre geworden ist. „Das gehört fest in den Jahresablauf und wehe, die Eltern planen den Urlaub in Italien für den Zeitraum, in dem das Camp stattfindet — das kann Familienstreit geben.“

Empfohlene Artikel Zwischen Blaulicht und Schlauchwäsche So erlebt eine Reporterin den Alltag bei der Feuerwehr q Bad Saulgau

Dass das Küchenteam mich freundlich und offen aufgenommen hat und ich mich sofort wohlgefühlt habe, ist lauf Hafner ebenfalls ein Markenzeichen des Camps. „Diese Harmonie entsteht, wenn sich der einzelne nicht selbst verwirklichen will oder eine Aufgabe nur einem anderen zuliebe übernommen hat“, sagt er.

Jubiläumsparty weckt Emotionen

Als am Abend die Jubiläumsparty zu 20 Jahren Familiencamp steigt, bin ich schon längst wieder weg. „Der Rückblick auf die vielen Jahre war definitiv ein Höhepunkt des Camps“, sagt Hafner im Nachgang. „Es war sehr emotional und schön zu sehen, wie gerade die Jugendlichen in unserem Camp verwurzelt sind.“ Dem nächsten Camp steht nichts im Wege — Freiwillige für die Küche werden sicher noch gebraucht.

Wer kann Unterstützung brauchen?

Wer die Arbeitskraft eines Reporters ähnlich gut gebrauchen kann wie das Küchenteam in Hohentengen, kann sich unter [email protected] melden.