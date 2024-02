VW-Fahrer nimmt Toyota die Vorfahrt

Bei Hohentengen kam es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit circa 15.000 Euro Sachschaden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 61-jähriger Toyota Fahrer die Straße „Am Flugplatz“ in Richtung Herbertingen, als ihm mutmaßlich durch einen 30-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt genommen wurde. Der Toyota-Fahrer konnte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem VW zwar verhindern, prallte jedoch in den Zaun einer angrenzenden Firma und beschädigte diesen. Verletzt wurde niemand.