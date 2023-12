Mit einer Feier, zu der alle 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nebst Familien eingeladen waren, haben die Verantwortlichen des Hohentengener Bauunternehmens Löffler auf das 25-jährige Bestehen der Firma angestoßen. Dabei geht der Ursprung der Firma auf Geschäftsführer Manfred Löffler zurück, der vor 25 Jahren Mut, Risikobereitschaft, fachliches Können und unternehmerisches Denken bewies, als er den Grundstein für sein inzwischen etabliertes Bauunternehmen legte.

Er zeigt dabei ein klares Bekenntnis zur Region, was auch mit dem Umzug in das neue Verwaltungsgebäude in Hohentengen im Jahr 2018 zum Ausdruck kam. Hier befinden sich der zentrale Bauhof und weitere Betriebsgebäude. Eine Erweiterungshalle steht kurz vor der Fertigstellung.

Sonderregelung für die Meisterschule

Manfred Löffler erinnert sich noch gut daran, wie er am 1. September 1972 seine Lehre zum Maurer beim damaligen Bauunternehmen Nassal in Hohentengen begann. Mit einer Sonderregelung erlaubte man ihm dann, als 21-Jähriger die Meisterschule im Bauhandwerk zu besuchen.

Ab 1980 wurde er als Bauleiter eingesetzt. Insgesamt war 26 Jahre lang bei der Firma Nassal angestellt, erhielt Prokura und fungierte als Betriebsleiter.

Neue Herausforderungen gesucht

1998 suchte er nach neuen Herausforderungen, die er in der Selbstständigkeit fand. Vor allem das schlüsselfertige Bauen ohne gewerbliche Arbeitnehmer hatten es ihm angetan. Dabei beauftragte er regionale Baufirmen mit seinen Aufträgen.

Trotz Baurezession und wenigen Aufträgen in der Tasche, fasste Manfred Löffler fünf Jahre später den Entschluss, 15 Mitarbeiter einzustellen, um Altaufträge einer Baufirma zu übernehmen und sie fertig zu stellen.

Volles Risiko gegangen

Gerade in dieser schweren Phase ein Risiko sondergleichen, denn auch Kräne, Schalungen und weiteres Bauequipment mussten beschafft werden, ohne zu wissen, wie lange und ob überhaupt damit noch lange gearbeitet werden konnte.

Für seine Mitarbeiter war klar, nach diesem Auftrag kann schnell das Ende kommen, wenn keine weiteren Aufträge an Bord gezogen werden können.

Diese zwei Projekte bringen die Wende

„Ab Januar 2004 war keine Arbeit mehr da, die gesamte Baubranche lag am Boden““, erzählt Manfred Löffler. Doch dann spielten ihm mehrere Faktoren in die Karten und bei einer Ausschreibung für die Großküche von Vinzenz von Paul in Sigmaringen bekam er den Zuschlag. „Das war für uns wie ein Sechser im Lotto und damit haben wir dann auch den Fuß in die Baubranche bekommen.“

Damit war ich rund um die Uhr gefordert, um das Unternehmen weiterzuführen und die Belegschaft in Lohn und Brot zu halten. Manfred Löffler

Und mit dem Bau der Kreissporthalle in Überlingen danach sei man dann auch am Bodensee ins Geschäft gekommen. Größere kommunale Bauten brachten die folgenden zwei Jahre Aufträge ins Haus, sodass die Belegschaft mit weiteren 30 Mitarbeitern aufgestockt wurde.

„Damit war ich rund um die Uhr gefordert, um das Unternehmen weiterzuführen und die Belegschaft in Lohn und Brot zu halten.“ Seine Frau Maria kümmerte sich dabei um die Familie mit den fünf Kindern. „Sie hat mir den Rücken frei gehalten.“

1500 Wohneinheiten seit 2006

Ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der Firma wurde im Jahr 2006 gelegt. Man suchte nach weiteren Betätigungsfeldern für das Unternehmen. Vor allem in der Bodenseeregion wurde Grund und Boden erworben und der private Wohnungsbau wurde als Bauträger vorangetrieben. „Bis heute haben wir 1500 Wohneinheiten geplant und gebaut“, so Löffler.

Das Betriebsgelände der Firma Löffler mit dem eigenen Bauhof und dem Verwaltungsgebäude. (Foto: Firma Löffler )

Bis heute zählen gewerbliche Objekte, Industrie- und öffentliche Bauten, die Projektentwicklung, Generalunternehmen-Projekte im im Industrie- und Gewerbebau, die Sanierung von Gebäuden sowie zahlreiche Denkmalschutzobjekte zu den Schwerpunkten des Unternehmens.

Da muss ein eigener Bauhof her

Das schlägt sich in den Umsatzzahlen nieder, erforderte aber auch Investitionen in den eigenen Maschinenpark, um den baulichen Anforderungen gerecht zu werden. So wurde in Hohentengen 2016 der eigene Bauhof mit Lagerhallen errichtet.

2018 konnte man in das neue Verwaltungsgebäude einziehen und die letzte größere Investition galt dem Bau einer hochmodernen Erweiterungshalle am Standort in diesem Jahr.

Söhne steigen mit ein

Um das Unternehmen auch weiterhin erfolgreich zu führen und leiten, ist Firmenchef Manfred Löffler stolz darauf, dass aus seiner Familie schon zwei Söhne mit involviert sind und auch in führenden Positionen Verantwortung übernommen haben.

Tobias Löffler gehört seit dem Jahr 2010 dem Unternehmen an und ist kaufmännischer Leiter. Als Bauingenieur hat sein Bruder Peter seit dem Jahr 2017 die Bau- und Projektleitung inne. Zusammen mit ihrem Vater Manfred bilden sie derzeit die Geschäftsleitung.

Und wenn es nach Senior Manfred Löffler geht, soll auch ein weiterer Sohn in den Familienbetrieb mit einsteigen. Wichtig ist der Geschäftsleitung vor allem aber die Nachwuchsförderung. Ob Ausbildungs- oder Studienplatz, es gebe im Hause Löffler genügend Betätigungsfelder mit sehr guten Aufstiegschancen.