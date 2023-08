Die Pläne zur Umsetzung des New Mobility Campus auf dem Gelände der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen stocken. Die Kommunikation mit den Vertretern des Eigentümers aus den Arabischen Emiraten ist laut Bürgermeister Peter Rainer zuletzt immer schwieriger geworden.

Das Unternehmen Bin Haider Hohentengen Sàrl aus Luxemburg, das zur Mohammad Bin Haider Holding Group gehört und im Grundbuch als Eigentümerin des Geländes eingetragen ist, hat laut Recherchen unserer Zeitung Ende Juni Insolvenz angemeldet.

Paravan–Chef ist optimistisch

Roland Arnold, der Geschäftsführer der Paravan GmbH und Initiator und Investor des geplanten Forschungs– und Technologiezentrums, gibt sich optimistisch, dass die notwendigen Zahlungen aus den Emiraten noch rechtzeitig fließen werden, um die Firma vor der Pleite und damit das Gelände zu retten.

Das ist die Vision für Hohentengen

Die Vision von Roland Arnold ist groß: Am Standort in Hohentengen sollen auf dem New Mobility Campus verschiedene Teststrecken für die Mobilität der Zukunft entstehen.

Grundlagenforschung und Anwenderoptimierung sollen durch die Branchenführer, Start–Ups und Hochschulen auf den Gebieten Autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, Medizintechnik, Elektronik und neue Energien vorangetrieben werden.

Roland Arnold, Geschäftsführer von Schaeffler Paravan Technologie, demonstriert dem Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Steffen Bilger (Mitte) ein Fahrzeug, das mit Space Drive ausgestattet ist. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Damals sprach Roland Arnold auch für das Joint–Venture Schaeffler Paravan Technologie GmbH, dessen Geschäftsführer bis 2022 war.

Eigentümer schien zunächst interessiert

Vor zwei Jahren schien es, als sei der Eigentümer aus den Arabischen Emiraten von den Plänen überzeugt und mit im Boot. Roland Arnold mietete über August Stützle aus Hohentengen, der als Ansprechpartner und Vermittler zum Eigentümer agiert, mehrere Gebäude und den Hangar auf dem Kasernengelände an.

Die Hanseatische Fahrzeug Manufaktur (HFM) begann mit Testfahrten autonom fahrender Kleinbusse. Verkehrsminister Winfried Hermann und ein Staatssekretär des Bundes zeigten sich bei Ortsterminen beeindruckt.

Es hätte bald losgehen können

Es wurde der Eindruck erweckt, nach kleinen Anpassungen im Bebauungsplan könnte mit der Umsetzung begonnen werden. Der Bebauungsplan war auf ein ähnlich ambitioniertes Projekt zugeschnitten worden.

Die Hanseatische Fahrzeug Manufaktur testete auf dem Gelände autonom fahrende Kleinbusse. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Ehoch4 hätte sich vor allem mit erneuerbaren Energien befasst, außer dem Solarpark wurde allerdings nichts umgesetzt und das Gelände 2020 vom damaligen Eigentümer und Projektleiter Jürgen Gauggel an den in der Region als „Scheich“ bezeichneten Unternehmer aus den Arabischen Emiraten verkauft.

Letzte Vorstellung beim Unternehmerdialog

Zuletzt stellte Roland Arnold sein Konzept beim Unternehmerdialog der Stadt Mengen im Juni 2022 einer breiten Öffentlichkeit vor. Danach wurde es ruhig. Das mag daran liegen, dass HFM nach der Auflösung des Unternehmens im vergangenen Jahr nicht mehr als Projektpartner zur Verfügung stand oder daran, dass die Unternehmen Schaeffler und Paravan mittlerweile getrennte Wege gehen.

Die Geschäftsführer bei dem luxemburgischen Unternehmen haben mehrfach gewechselt. Bürgermeister Peter Rainer

Die Space–Drive–Technologie, die für das autonome Fahren der Zukunft eine wichtige Rolle spielt, verbleibt — wie bereits im Vorfeld angekündigt — bei Schaeffler. Paravan nutzt sie künftig nur im Bereich der Fahrzeuge für Menschen mit motorischen Einschränkungen oder Behinderungen. „An den Plänen zum New Mobility Campus halten wir aber natürlich fest“, sagt Arnold.

Gemeinderat hatte Thema noch nicht auf dem Tisch

„Dem Gemeinderat sind bis zum heutigen Tag weder das konkrete Konzept noch eine Machbarkeitsstudie vorgelegt worden“, sagt Hohentengens Bürgermeister Peter Rainer. „Deshalb gab es auch noch keinen Anlass, sich mit einer Änderung des Bebauungsplans zu beschäftigen.“

Generell habe die Gemeinde nur wenige Berührungspunkte mit dem Eigentümer auf dem Gelände. Schwierigkeiten und Kommunikationsprobleme habe es zuletzt gegeben, weil Wasser– und Stromrechnungen nicht bezahlt worden seien.

Wechsel an der Unternehmensspitze

„Die Geschäftsführer bei dem luxemburgischen Unternehmen haben mehrfach gewechselt und wir hatten das Gefühl, dass auch August Stützle als Vermittler nur bedingt zu ihnen vordringt“, sagt Rainer. Stützle selbst lässt Anfragen der „Schwäbischen Zeitung“ unbeantwortet.

Paravan-Chef Roland Arnold stellt im Jahr 2021 Verkehrsminister Winfried Hermann seine Ideen vor. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Ähnlich ist es auch Paravan–Chef Roland Arnold ergangen, der nach ersten Zusagen und Verträgen kaum noch etwas aus Luxemburg oder den Arabischen Emiraten hörte und sogar angeboten hatte, das Kasernengelände zu kaufen, um das Campus–Projekt vorantreiben zu können.

Insolvenzverfahren wurde eröffnet

Ein Blick ins luxemburgische Handelsregister zeigt allerdings, dass über das Unternehmen Bin Haider Hohentengen Sàrl Ende Juni dieses Jahres ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Der Feststellungsbeschluss der Insolvenzverwalterin wurde am 5. Juli im Handelsregister veröffentlicht.

Meine Anwälte haben Kontakt aufgenommen und wir sind zuversichtlich. Roland Arnold

Welche Geschäfte das Unternehmen getätigt hat, dessen Gründer als Zweck der Gesellschaft unter anderem den Erwerb von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie den Handel von Aktien Schuldverschreibungen und Wertpapieren angegeben haben, ist weder Bürgermeister Rainer noch Unternehmer Arnold bekannt.

Schieflage könnte beendet werden

Der Paravan–Chef ist aber zuversichtlich gestimmt, dass die Insolvenz noch abgewendet werden kann. „Meine Anwälte haben Kontakt aufgenommen und wir sind zuversichtlich, dass sich in den nächsten Wochen etwas bewegen wird“, sagt Roland Arnold, der selbst zu den Gläubigern gehört, denen das luxemburgische Unternehmen Geld schuldet.

Für die Planungen für den Campus ist Arnold nach eigenen Aussagen mehrere hunderttausend Euro in Vorleistung gegangen. Seiner Meinung nach sei es für die Mohammad Bin Haider Holding Group, zu der weltweit 60 Unternehmen in den Bereichen Immobilien (vor allem Hotels und Kliniken), Logistik, Automobile und Energie gehören, ein Leichtes die Schieflage des luxemburgischen Unternehmens zu beenden. So die Verantwortlichen denn wollen. Ansonsten könnte es sein, dass das Kasernengelände im weiteren Verlauf der Insolvenzabwicklung verkauft wird.

Kreis zahlt Miete an anderes Unternehmen

Der Kreis Sigmaringen, der mehrere Gebäude auf dem ehemaligen Kasernengelände zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen angemietet hat, sei von der Insolvenz des luxemburgischen Unternehmens nicht tangiert.

Laut Pressesprecher Sebastian Korinth werde die Miete an ein anderes Unternehmen der Holding des Scheichs bezahlt. Die Mietverträge laufen noch bis zum Frühjahr 2024.