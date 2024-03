Unfall-Fahrer meldet sich zu spät bei Polizei

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Montagmorgen am Auto eines 31-Jährigen entstanden, der auf der L 293 zwischen Hohentengen und Eichen einen Lkw überholen wollte. Beim Überholvorgang kam der Autofahrer laut Polizei mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und schrammte mit seiner linken Fahrzeugseite an der Leitplanke entlang. Der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung dürfte lediglich gering ausgefallen sein. Weil der Verursacher den Unfall erst rund zwei Stunden später bei der Polizei meldete, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Über den weiteren Fortgang muss die Staatsanwaltschaft entscheiden.