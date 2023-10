Mutwillig beschädigt wurde ein Pkw, der am Montagnachmittag in der Bussenstraße abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Unbekannter zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr einen Stein gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geworfen und dort einen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags verursacht. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 07581/4820 zu melden.