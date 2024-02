Hohentengen

Unbekannte brechen Kühlwagen auf

Hohentengen / Lesedauer: 1 min

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen an der Gögehalle in Hohentengen abgestellten Kühlwagen eines örtlichen Getränkehändlers auf. Der oder die Täter entwendeten laut Mitteilung der Polizei aus dem verschlossenen Kühlwagen mehrere darin gelagerte Getränke.