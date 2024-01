Sylvesterlauf in Völlkofen ein Volltreffer

Es war der erste dieser Art und wird vermutlich 2024 wieder stattfinden. Alle Läuferinnen und Läufer - es waren rund 120 - waren begeistert von der Strecke. Zunächst ging es den Berg nach etwa 600 Meter ging es den Berg hoch und anschließend und dann direkt in Wald, wo die Teilnehmer die Schönheit der Natur genießen konnten. Am Start (Foto: Veranstalter) waren auch Nordic Walker, die richtig unterwegs schnell waren, so die Veranstalter. Der schnellste Läufer kam aus Madrid und hatte die zwei Runden, insgesamt 14 Kilometer, in einer Stunde 4 Minuten zurückgelegt. Auch der Sieger zeigte sich, wie die Veranstalter weiter mitteilten, von Verlauf der Strecke sehr begeistert. Alles in allem eine klasse Veranstaltung, 2024 wieder stattfinden, so die Ankündigung aus Völlkofen.