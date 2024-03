- Der SV Hohentengen hat den TSV Straßberg in der Fußball-Landesliga am Samstag mit 2:1 (1:1) besiegt. Damit rückt die Mannschaft erstmals wieder auf einen - nach jetzigem Stand - Nichtabstiegsplatz, ist Zwölfter, da Ochsenhausen zeitgleich beim SV Baindt mit 0:2 unterlag.

Fabian Beckert hatte gute Laune. Nach dem Sieg gegen Straßberg hatte er allen Grund dazu. „Natürlich haben wir - vor allem im zweiten Abschnitt - einige Fehler gemacht. Aber was mich stimmt optimistisch, dass einer für den anderen gekämpft hat. Hat einer einen Fehler gemacht, hat ihn ein anderer ausgebügelt. So muss es sein. Das spricht für den Charakter der Mannschaft.“

Beckert egalisiert Straßbergs Führung

Denn zwar besaß Hohentengen nach einer Viertelstunde eine erste Chance - Manuel Sommer hatte Connor Hertrich im Mittelfeld den Ball abgejagt, setzte das Leder aber dann von halbrechts knapp am langen Eck vorbei (16.), doch dann ging Straßberg in Führung. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld kam der Ball über die rechte Seite nach vorne, Flanke auf den zweiten Pfosten, dort stand der Ex-Gammertinger Brian Bischoff völlig frei und köpfte den Ball unhaltbar für Armin Kieferle zum 1:0 ein (23.). Trotzdem sagte Straßbergs Trainer Stefan Bach, der zusammen mit Strobel und Nico Heckendorf eine Dreierkette bildete, nach der Partie: „Wir waren in der ersten Halbzeit gar nicht wirklich auf dem Platz.“

Wohl auch, weil die Antwort der Hohentengener nur vier Minuten auf sich warten ließ. Wieder einmal eroberte Kapitän David König den Ball im Mittelfeld, passte zu seinem Bruder Simon König, der drang in den Strafraum ein, Torhüter Kleiner kam aus seinem Tor, drängte zwar König ab, der aber auf den mitgelaufenen Beckert flankte - 1:1 (27.).

Beckert trifft nach dem Wechsel

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag. Kurz nach dem Anspiel leisteten sich die Straßberger einen Ballverlust im Mittelfeld. Ball in die Gasse auf Fabian Beckert, der Kleiner keine Chance ließ - 2:1 (47.). „Wir machen dumme Fehler, die zu Toren führen. Nach gefühlt 20 Sekunden in der zweiten Halbzeit kriegen wir das 1:2. So ein Abspielfehler im Mittelfeld kann natürlich mal passieren“, sagte Stefan Bach. „Wir haben vier, fünf klare Chancen und nutzen die nicht. Bei dem Kopfball aus kurzer Distanz muss der Torwart mit im Tor liegen.“

Nun zog sich Hohentengen zu weit zurück, ließ Straßberg gewähren und leistete sich die von Beckert zitierten Fehler. Doch immer wieder rettete Torhüter Armin Kieferle seine Elf. Zunächst aus kurzer Distanz gegen den eingewechselten Timo Holzmann, Niklas Löffler drosch das Leder aus der Gefahrenzone (50.). Auf der Gegenseite nahmen Manuel Sommer (55.) und Christian Lehr (62.) Schüsse aus der Distanz, Sommer setzte zu hoch an, Lehr wurde geblockt.

Hohentengen übersteht Druckphase

Armin Kieferle rettete gegen einen Kopfball von Pietro Fiorenza aus kürzester Distanz, der Nachschuss von Holzmann wurde geblockt (70.). Ein vermeintlicher Ausgleich Straßbergs wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Dann hätte der einzige Fehler von Armin Kieferle um ein Haar doch noch zum Ausgleich geführt. Als er den Ball vor dem Strafraum abstoppen wollte glitt ihm das Leder durch, doch er hatte Glück, dass Patrice Hack geblockt wurde (85.). „Eigentlich war es genau umgekehrt wie vergangene Woche. Da haben wir die erste Halbzeit verschlafen. Am Ende entschied dir größere Fitness für uns. Heute war es anders herum“, sagte Beckert.

Derweil stehen seine Nachfolger fest: In der kommenden Saison werden Christian Lehr und Lukas Stützle die Mannschaft coachen.