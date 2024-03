Spende nach Versteigerung auf Narrenball

Auch währenden der fünften Jahreszeit, sollte man immer die Menschen im Blickfeld haben, denen es nicht so gut geht, sowie die, welche am Scheideweg des Lebens stehen nicht vergessen, finden Till Stotz, Patricia Neher und Max Fischer vom Narrenvereins Hohentengen-Beizkofen. Deshalb haben sie in diesem Jahr beim Narrenball eine Versteigerung zugunsten des Hospiz Johannes in Sigmaringen organisiert. Thomas Koschmieder von der gleichnamigen Schreinerei rundete die Summe auf glatte 500 Euro auf.

15 Ehrenamtliche

Hospizleiterin Hildegard Burger bedankte sich für die großzügige Spende und zeigte den Gästen die Einrichtung. Die Grundkosten für die Hospiz-Betreuung trägt die Krankenversicherung. Gleichzeitig sind stationäre Hospize aber gesetzlich verpflichtet, einen Teil der Tagessätze über Spenden zu decken. Als Leiterin sieht sie das Hospiz mit 20 hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen sowie weiteren 15 ehrenamtlichen Personen gut aufgestellt.

Dank der Initiative von Frau Dr. Sophie Schwörer und der Dr. Hermann Schwörer Stiftung konnte das Hospiz Johannes im Oktober 2022 an die beiden Landkreise Sigmaringen und Zollernalb übergeben werden. „Die Lage inmitten der Wohnsiedlung Hanfertal gleich neben der St. Fidelis Kirche ist bewusst gewählt“, erzählt Burger. „Denn wir stehen Mitten im Leben.“

Ein Hospiz ist ein Ort, an dem Schwerkranke und sterbende Menschen ihre letzte Lebenszeit selbstbestimmt und in Würde leben können. „Im Mittelpunkt steht für uns die Lebensqualität jedes einzelnen Hospizgastes“, so Burger. So gibt es auch einen „Raum der Stille“, in dem Besucher und Gäste gleichermaßen Ruhe finden und Kraft schöpfen können.