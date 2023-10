So feiert der SV Hohentengen sein 75-jähriges Bestehen

Mit einem Festakt in den Räumlichkeiten von Sponsor Manfred Löffler hat der SV Hohentengen sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Der Württembergische Fußball-Verband (WFV) und der Württembergische Landessportbund (WLSB) nutzten den Rahmen, um verdiente Mitglieder des Vereins in diesem Rahmen zu ehren. Der Verein selbst ehrte überdies ebenfalls einige verdiente Mitglieder für ihr langjähriges Engagement.

Abordnung reist aus Frankreich an

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Artur Kaiser, der einen kurzen Überblick über den Ablauf des Abends gab, führte Udo Gebhart, selbst Vorvorgänger Kaisers, durch den Abend. Der ehemalige Vorsitzende (2003 bis 2009) präsentierte er in einem historischen Abriss die Höhepunkte aus der 75-jährigen Geschichte des Vereins, erzählte in einer Chronolgie von Aufstiegen, wie dem in die 2. Amateurliga 1965, von weiteren Meisterschaften, Jubiläums-Pokalturnieren, vom internationalen Jugendturnier, von der seit 1966 bestehenden Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Charensat und der Freundschaft mit dem dortigen Sportverein AS Charensat und begrüßte die Abordnung, die eigens aus Frankreich angereist war.

Gäste spenden Applaus

Das Publikum, darunter etliche Spieler aus der Meisterelf 1965, aber auch aus späteren Hohentengener Generationen wie die Mannschaften, die in der vergangenen Saison das Triple feierten und dafür von den Festgästen mit lang anhaltendem Applaus und Sprechchören gefeiert wurden. Unter den Gästen befanden sich aber auch Abordnungen anderer Vereine. Sie alle lauschte den Ausführungen Gebharts, der den historischen Abriss in drei kurzweilige Teile einbettete, in die Grußworte von Bürgermeister Peter Rainer, der seine eigene Vergangenheit als SVH-Jugendspieler bemühte und den Landtagsabgeordneten Klaus Burger, die beide die gesellschaftliche Bedeutung des Vereins und des Sports allgemein herausstellten.

Sigmar Störk (li.), Vorsitzender des Fußballbezirks Donau, zeichnet mit der Jugendleiterehrennadel in Silber aus: Andreas König (2.v.l.), Linda Rist (M.) und Michael Fürst (3.v.l.). Da freut sich auch der Vorsitzende Artur Kaiser (re.). (Foto: Marc Dittmann )

Sigmar Störk, Vorsitzender des Fußballbezirks Donau und Vertreter des Württembergischen Fußball-Verbandes (WFV), und Anita Kleiner vom Sportkreis Sigmaringen, Vizepräsidentin Verbände und Referentin Frauen im Sport, nahm die Ehrungen für den WLSB und die Württembergische Sportjugend vor.

Ein Kind des SV Hohentengen

Sigmar Störk, selbst ein Kind des SV Hohentengen, wo er selbst das Fußballspielen erlernte, zwischen 1999 und 2001 Schriftführer und von 2000 bis 2003 Jugendleiter war, schrieb seinem Verein ins Stammbuch, dass ein Verein und das Miteinander wie ein Pflänzchen gehegt und gepflegt werden müsse. „Die vergangenen Jahre waren sehr erfolgreich und aller Ehren wert, aber der Erfolg bietet auch die Chance zur Veränderung und diese Chancen, die der Erfolg bietet, sollte man nicht ungenutzt liegen lassen“, mahnte Störk. Es gelte die Achtung voreinander zu wahren. Beherzige der Verein all dies, sei ihm vor der Zukunft nicht bang.

Ehrungen für Engagement

Aus den Händen von Sigmar Störk erhielten Linda Rist, Andreas König und Michael Fürst die WFV-Jugendleiterehrennadel in Silber, alle erhielten die Auszeichnung für 20 Jahre ehrenamtliches Engagement in der Jugend. Linda Rist ist seit Jahren in der Jugendabteilung des SV Hohentengen tätig, trainiert derzeit mit Markus Gipson die Bambini. Andreas König war lange Jahre Spieler der ersten Mannschaft. Durch seine Hände als Jugendtrainer seien, so Störk in den vergangene Jahrzehnten, viele Spieler gegangen und seine Expertise zähle. König trainiert derzeit die B-Junioren. Michael Fürst ist derzeit zum zweiten Mal Jugendleiter des Vereins (2007 bis 2010, seit 2018). Er selbst trainiert derzeit D-Junioren.

Die Mannschaften des SV Hohentengen, die in der vergangenen Saison die Meistertitel in der Bezirksliga und der Kreisliga B sowie den Bezirkspokal gewannen werden im Rahmen des Festbanketts mit lang anhaltendem Beifall bedacht. (Foto: Marc Dittmann )

Anita Kleiner nahm die Auszeichnungen für den WLSB vor. Sylke Birkhofer erhielten jeweils die WLSB-Ehrennadel in Gold, Kordula Kaiser erhielt den WSJ-Ehrenpin in Silber, Artur Kaiser die WLSB-Ehrennadel in Silber. Sylke Birkhofer ist seit 1994 als Übungsleiterin im Turnen tätig. Für sie, so Kleiner, selbst Turnerin, sei diese Auszeichnung etwas ganz Besonderes. Kordula Kaiser, so Kleiner, engagiere sich seit 2011 als Jugendtrainierin, Abteilungskassiererin, sei die „Mutter der Truppe“, die auch mal ein Taschentuch oder ein „Globuli“ dabei habe. Artur Kaiser sei von Spieler gewesen, von 2009 bis 2011 zweiter stellvertretender Vorsitzender, zwischen 2011 und 2013 stellvertretender Vorsitzender und seit 2013 Vorsitzender. „Während ihrer Amtszeit wurden viele Projekte realsiert, wie Duschen, Umkleiden, Flutlicht mit LED.“

30 Jahre Mitgliedschaft: Dieter Blersch, Peter Hummler.

Vereinsehrennadeln, Gold: Manfred Löffler, Alfons Müller, Joachim Paschen, Peter Roux, Klaus Schlegel. ‐ Silber: Lore Bucher-Müller, Frank Kehle, Andreas König, Timo Nassal, Andreas Remensperger. ‐ Bronze: Klaus Irmler, Armin Kieferle, Linda Rist, Elli Sommerfeld.

WFV-Ehrungen: Michael Fürst, Andreas König, Linda Rist (WFV-Jugendleiterehrennadel in Silber)

WLSB-Ehrungen: Sylke Birkhofer (WLSB-Ehrennadel Gold), Artur Kaiser (WLSB-Ehrennadel Silber), Kordula Kaiser (WSJ Ehrenpin Silber).