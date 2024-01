Raphaël Guerreiro (Bildmitte, unteres Drittel), Spieler des FC Bayern München, hat die Bayernfreaks Hohentengen, den Fanclub des deutschen Rekordmeisters in der Göge, am Sonntag besucht. Der portugiesische Nationalspieler gab Autogramme, beantwortete Fragen und absolvierte fußballerische Geschicklichkeitsspiele. So jonglierte er im Wettkampf mit einigen der rund 200 anwesenden Fans den Ball auf Fuß und Kopf. In einer Runde mit Kindern des 900 Mitglieder zählenden Vereins stellte er sich deren Fragen. So musste er unter beantworten, ob er lieber bei Borussia Dortmund - von dort war Guerreiro im Sommer zum Rekordmeister gewechselt - oder bei Bayern spiele.

Dritter Bayern-Gast in der Göge

Bayernfreaks-Präsident Michael Buttlinger stellte den Profi vor und überreichte ihm die Ehrenmitgliedschaft. „Er war sehr sympathisch, sehr offen, ist um kurz nach zwölf schon hier gewesen und zwei Stunden geblieben. Er versteht Deutsch, hat aber auf Französisch geantwortet, da er das perfekt spricht. Ein Dolmetscher hat seine Antworten dann übersetzt“, sagte Buttlinger. Für die Bayernfreaks war der Besuch Guerreiros der dritte eines Spielers „ihres“ Vereins nach Rafinha (2011) und Thiago Alcantara (2016). 2025 feiern die Bayernfreaks ihr 20-jähriges Bestehen. Der FC Bayern entsendet jedes Jahr Spieler in seine Fanclubs in ganz Deutschland. Guerreiros eigentlich für Dezember 2023 geplanter Besuch war wegen der Witterungsverhältnisse damals verlegt worden. „Wir gehören inzwischen zum oberen Drittel was die Zahl der Mitglieder angeht. Dazu machen wir sehr viel für karitative Zwecke. Ich denke, das fließt in die Bewertung des FC Bayern ein. So haben wir auch am Sonntag eine Tombola veranstaltet, mit der wir rund 1750 Euro eingenommen haben. Das Geld werden wir an das Kinderhospiz Bad Grönenbach spenden“, sagte Buttlinger. Foto: Bayernfreaks