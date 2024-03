Radbörse für gebrauchte Fahrräder am 23. März

Der Verein Radfreunde Göge bieten am Samstag, 23. März, ihre 25. Radbörse in Hohentengen an. Laut Vorschau sorgen die Radfreunde dafür, dass Käufer und Verkäufer zusammenkommen. Entsprechend der vorbeigebrachten Räder wird eine umfassende Auswahl von gebrauchten Rädern aller Art zum Verkauf angeboten, vor allem auch Kinderräder. Die Mitglieder der Radfreunde stehen während der Radbörse mit Rat und Tat zur Seite.

Zwischen 9 und 11 Uhr können die Räder angeliefert werden. Dabei werden die Grunddaten erfasst, der Verkäufer nennt seine preisliche Vorstellung. Geordnet aufgestellt können die Räder in der Zeit von 11 bis 12 Uhr erworben werden. Die Abrechnung sowie die Abholung der nicht verkauften Artikel erfolgt von 12 bis 12.30 Uhr.

Weitere Auskünfte gibt es auf der Homepage www.radfreunde-goege.de sowie bei Stefan Bleicher, Telefon 07572/600431, oder Albert Wetzel (07572/1640).