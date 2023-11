Das Amt eines Bürgermeisters kann man nur „mit Vollgas“ ausüben, davon ist Peter Rainer überzeugt. Weil sich der Schultes von Hohentengen nicht sicher ist, ob er diesem Anspruch weitere acht Jahre gerecht werden kann, wird er für keine weitere Amtszeit mehr kandidieren.

In exakt einem Jahr soll deshalb Schluss sein. Seine Entscheidung hat der 55-Jährige dem Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung am Mittwochabend mitgeteilt, einen Tag später geht er an die Öffentlichkeit. „Mir ist es wichtig, frühzeitig Klarheit zu schaffen“, sagt er.

Die Wahl steht im Herbst an

Im kommenden Herbst steht in der Gemeinde Hohentengen die Bürgermeisterwahl an. Peter Rainer hat dieses Amt seit 15 Jahren inne.

„Wer mich in den vergangenen Monaten gefragt hat, ob ich für eine weitere Amtszeit kandidiere, hat von mir eine sehr ausweichende Antwort bekommen“, gibt er zu.

„Das lag daran, dass ich noch keine Entscheidung getroffen hatte.“ Ihm würden seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme zu schaffen machen - nichts Ernstes, wie er betont, aber genug, um grundlegend über die berufliche Zukunft nachzudenken.

Nicht mit angezogener Handbremse

„Für mich sind das Warnzeichen, dass ich nicht auf dem Niveau weitermachen kann wie bisher“, sagt er. „Aber als Bürgermeister möchte ich 100 Prozent für die Gemeinde geben und nicht mit angezogener Handbremse unterwegs sein.“

Wir denken oft, dass wir von der Bürokratie erstickt werden. Peter Rainer

Deshalb habe er sich entschlossen, seine Amtszeit ordentlich und mit dem bisherigen Einsatz zu Ende zu bringen, sich aber nicht mehr zur Wahl zu stellen. Es seien noch weitere persönliche Gründe in die Entscheidung eingeflossen, die er aber für sich behalten möchte.

Seit 15 Jahren ist Peter Rainer im Amt. Hier noch vor dem alten Rathaus. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Die Gemeinderäte und die Mitarbeiter im Rathaus über diesen Schritt zu informieren, sei „ein schwerer Gang“ gewesen. „Ich musste richtig mit mir kämpfen“, sagt Peter Rainer.

„Wir sind ein gutes Team in der Verwaltung und die Zusammenarbeit im Gemeinderat habe ich meistens als sehr freundschaftlich empfunden.“ Gerade deshalb hätte er es nicht für richtig gehalten, noch eine Amtszeit zu versuchen und dann nicht mit voller Kraft bei der Sache zu sein.

Auch Gemeinderäte müssen sich entscheiden

Nun bleibe nicht nur genug Zeit, dass sich Menschen für eine Kandidatur entscheiden können, sondern auch für die Gemeinderäte, über die Kommunalwahlen im Juni nachzudenken. „Ich würde mir wünschen, dass einige der erfahrenen Räte im Gremium bleiben, um einem neuen Bürgermeister oder einer neuen Bürgermeisterin mit ihrem Wissen den Einstieg zu erleichtern“, sagt er.

Herausforderungen werden immer größer

Schließlich würden die Herausforderungen, vor denen gerade kleine Kommunen stünden, immer größer. „Der Gesetzgeber baut oft hohe Hürden auf, sodass wir oft denken, dass wir von der Bürokratie erstickt werden“, so Rainer. „Das kostet nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit.“

Beim christlichen Familiencamp ist Peter Rainer als Helfer in der Küche eingesprungen. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Dass andere Bürgermeister im Landkreis aus ähnlichen Gründen aufhören oder aufgehört haben, bevor sie das offizielle Rentenalter erreicht haben, habe ihm die Entscheidung nicht leichter gemacht. „Das macht man dann doch mit sich selbst aus.“

Es gibt da ein paar Gedankenspiele, aber noch nichts Konkretes. Peter Rainer

Wie es beruflich für ihn weitergeht, kann Rainer noch nicht sagen. „Es gibt da ein paar Gedankenspiele, aber noch nichts Konkretes“, sagt er. „Erst einmal werde ich mich das nächste Jahr noch voll und ganz auf Hohentengen konzentrieren.“ Die Abschiedsrede sei noch nicht gehalten.

Offene Türen für Kandidaten

Die Bürgermeisterwahl wird turnusgemäß Ende September oder Anfang Oktober 2024 stattfinden. „Wer sich über das Amt und die Gemeinde informieren möchte, dem stehen meine Türen offen“, sagt Peter Rainer. Selbst aktiv nach einem Nachfolger zu suchen, sieht er nicht als seine Aufgabe an.