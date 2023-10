Der FV Olympia Laupheim hat am Sonntag die Punkte aus Hohentengen entführt und dabei die Göge-Elf in Halbzeit eins förmlich überrollt. Laupheim führte nach 42 Minuten bereits mit 4:0, ehe die Gastgeber in Halbzeit zwei die Schotten etwas dichter machten und Laupheim ein wenig das Tempo rausnahm.

Kieferle fehlt auch

Hohentengen musste kurzfristig ‐ neben den Langzeitverletzten Heudorfer, Remensperger und Straub auch auf Armin Kieferle verzichten ‐ der sich am Tag vor dem Spiel eine tiefe Schnittwunde am Finger zugezogen hatte.

Von Beginn an drückte Laupheim aufs Gaspedal. Bereits nach vier Minuten gewann nach einem Ball in die Schnittstelle Lukas Engel das Laufduell gegen Tim Irmler, Fellini rückte aus der Zentrale heraus, um noch einzugreifen, doch der Ball kam auf den völlig frei stehenden Dominik Ludwig ‐ 0:1 (3.).

Laupheim spielt Tempofußball

Laupheim hielt das Tempo extrem hoch. Nur acht Minuten später trat der Torschütze eine Ecke auf den langen Pfosten, dort stand der Kapitän und Abwehrchef Julian Haug bereit und köpfte die Kugel ein ‐ 0:2 (12.).

Die beste Aktion hatte Hohentengen nach 20 Minuten. Lukas Stützle setzte sich prima gegen gleich zwei Abwehrspieler durch, doch Laupheims Keeper wehrte die Kugel ab und parierte auch den Nachschuss von Beckert ‐ zum Preis einer längeren Behandlung, da er sich bei der Aktion verletzt hatte (21.). Fünf Minuten später die zweite gute Offensivaktion der Gastgeber. Nach einer Fellini-Flanke kam Beckert zum Kopfball, weil Olympia-Torwart Julian Eiberle unter dem Ball durchtauchte, doch die Kugel ging knapp neben das Tor (25.).

Lukas Stützle verletzt raus

Gerade als man den Eindruck hatte, Laupheim würde nun ein bisschen lockerer lassen, fiel das 0:3. Nach einem schnellen Ballgewinn der Gäste kam Lukas Engel frei zum Abschluss (36.). Und drei Minuten vor der Pause brachte eine Einzelaktion des überragenden Mignemi nach einem erneuten Ball in die Schnittstelle das 0:4 (42.). Noch schlimmer für Hohentengen: Zu diesem Zeitpunkt saß Lukas Stützle schon mit muskulären Problemen draußen.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste geendet hatte. Ball in die Spitze auf Ludwig, der die Kugel ins lange Eck schlenzte ‐ 0:5 (50.). Glück für Hohentengen, als Strähle nur die Latte traf (54.).

Zwei Hohentengener Torschüsse in Halbzeit zwei

Hohentengen stand aber nun tiefer, versuchte Schadensbegrenzung zu betreiben und hatte Glück, dass Laupheim sich nun eher aufs Wechseln konzentrierte, als darauf, sein Torkonto nach oben zu schrauben. Die beste SVH-Offensivaktion hatte Manuel Sommer nach einem Doppelpass mit Fabian Beckert, doch Sommer setzte seinen Abschluss zu hoch an (80.).