Krippenplätze werden in der Göge knapp

Bei der Kinderbetreuung in Regelgruppen ist die Gemeinde Hohentengen gut aufgestellt. Entgegen der Berechnungen vom Jahresanfang reichen die insgesamt 178 Plätze in den beiden Kindergärten derzeit aus und es wird es noch nicht notwendig sein, die zweite Kindergartengruppe in Völlkofen zu reaktivieren. Eng wird es allerdings bei den Krippenplätzen und im Ganztagsbereich, hier werden nicht alle Elternanfragen bedient werden können. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat der Gemeinderat bereits beschlossen, den Kindergarten St. Nikolaus neu zu bauen und den beiden Regelgruppen eine weitere Krippengruppe hinzuzufügen.

Unsicherheiten bei der Planung

Zwei Zahlen sind es, an denen sich die Gemeindeverwaltung für die Kindergartenbedarfsplanung orientieren kann: die Geburtenzahlen in der Gesamtgemeinde und die tatsächlichen Anmeldungen für einen Platz in der Krippe oder dem Kindergarten. „Wir sehen den Trend, dass Eltern ihre Kinder früher in eine Betreuung geben und dadurch der Bedarf an Krippenplätzen und Ganztagsbetreuung steigt“, sagt Hohentengens Hauptamtsleiter Alexander Bea. Die Berechnungen, an denen sich die Kommune für die Planung der nötigen Betreuungsplätze orientiere, seien aber immer mit Unsicherheiten behaftet. „Am Ende sieht man erst mit den Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr, ob man richtig gelegen hat.“

So viele Plätze gibt es

So kommt es, dass sich die Lage zu Beginn des Kindergartenjahres 2023/24 etwas entspannter darstellt, als noch vor einem halben Jahr. Die Plätze in der Regelbetreuung reichen aus, sodass eine zweite Gruppe im Völlkofer Kindergarten nicht gebraucht wird. Voraussichtlich werden in diesem Kindergartenjahr 147 Ü3–Kinder im Kindergarten St. Maria betreut (vorhandene Plätze: 150) und im Kindergarten St. Nikolaus 25 (vorhandene Plätze: 28). „Das ändert aber natürlich nichts an der Entscheidung, dass der Kindergarten mit zwei Regelgruppen und einer Krippengruppe neugebaut wird“, betont Bea. „Wir haben jetzt nur etwas mehr zeitlichen Puffer und müssen keinen Container aufstellen.“

Starker Jahrgang

Von den zehn Krippenplätzen in St. Maria sind derzeit 9,5 belegt, acht Kinder haben einen ganzen Platz, drei einen Sharingplatz. Weitere Anmeldungen sind vorhanden. Auch die altersgemischte Gruppe mit 22 Ganztagsbetreuungsplätzen ist voll ausgelastet. In der Göge gibt es außerdem einen mit 60 Kindern besonders starken Geburtsjahrgang 2020/21, auf den die Einrichtungen vorbereitet sein sollten. „Der ist aktuell noch nicht durchgeschlagen, das kann aber noch kommen“, so Bea.