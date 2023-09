Kinderkleiderbasar in Hohentengen

Der Elternbeirat des Hohentengener katholischen Kindergartens St. Maria veranstaltet am Samstag, 23. September, einen Kinderkleiderbasar in der Gögehalle. Von 14 bis 16 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, Kinderkleidung und Kinderspielzeug günstig zu erwerben. Schwangere erhalten bereits um 13 Uhr am Seiteneingang Einlass. Die Registrierung zur Anmeldung für Verkäufer erfolgt über eine Mail an [email protected]. Die Bezahlung der Tischgebühr kann nach erfolgter Registrierung nach wie vor bei Heiko’s Lädele bezahlt werden. Die Einnahmen aus den Standgebühren und dem Essensverkauf kommen wieder ausschließlich den Kindern des katholischen Kindergartens St. Maria zu Gute.