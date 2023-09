Junge Eltern in Hohentengen und den Ortsteilen wünschen sich einen zentral gelegenen, größeren Spielplatz. Das ist in der Vergangenheit mehrfach an die Verwaltung herangetragen worden. Nachdem der Gemeinderat das Thema vor der Sommerpause zurückgestellt hatte — unter anderem, weil die Gemeinde noch viele größere Investionen vor der Brust hat — ist mittlerweile die Idee entstanden, dass ein solcher Spielplatz in einer Gemeinschaftsaktion unter Beteiligung der Einwohner realisiert werden könnte. In der Sitzung am Mittwoch, 20. September, werden die Gemeinderäte entscheiden, ob dieser Vorschlag weiterverfolgt werden soll.

Familien weichen in andere Kommunen aus

Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, gibt es zwar in allen Teilorten der Göge mindestens einen kleinen, einfach ausgestatteten Spielplatz, aber keinen größeren, der das bewusste Ziel eines Ausflugs sein könnte. Junge Familien aus der Göge vermissen das und besuchen deshalb Spielplätze in anderen Gemeinden.

Dort sind in den vergangenen Jahren einige Plätze mit finanzieller Unterstützung des Landes gebaut worden. Die Meingen der Eltern sind vor allem beim Besuchsdienst von Familien mit neugeborenen Kindern „Hand in Hand“ und beim „Mängelcheck“ des Amtsblatts deutlich geworden.

Andere Investitionen wichtiger

Die Gemeinderäte seien zunächst geteilter Meinung gewesen, heißt es in der Vorlage. Einerseits sei ein größerer Spielplatz als notwendig und sinnvoll erachtet worden, andererseits gäbe es mit der Ortsdurchfahrt in Völlkofen, dem Bau des Kindergartens und der zu einem späteren Zeitpunkt anstehenden Sanierung des Lehrschwimmbeckens drängendere Projekte.

Ideen wurden entwickelt

Die Sommerpause ist offenbar für verschiedene Gespräche und Gedankenspiele genutzt worden, bei denen die Überlegungen immer mehr in Richtung einer Bürgeraktion anstelle einer kostenaufwändigen Planung und teuren Bauaufträgen gingen.

Ein Arbeitskreis mit Freiwilligen könnte Standorte prüfen und Ideen sammeln. Bei der späteren Umsetzung könnte verstärkt auf Eigenleistungen gesetzt werden und beispielsweise in einer 72–Stunden–Aktion mit Jugendlichen gestemmt werden.

Gemeinschaftsaktion im kommenden Jahr denkbar

Ein aus Sicht von Bürgermeister Peter Rainer passender Anlass für eine solche Gemeinschaftsaktion könnte das 50–jährige Bestehen der Gesamtgemeinde Hohentengen sein. Auch, wenn sich die Eingemeindung der verschiedenen Ortsschaften zwischen 1970 und 1975 vollzogen, könnte das Jubiläum im kommenden Jahr beim Straßenfest gefeiert werden.

Es wäre „ein schönes Zeichen, zum Jubiläum als Gemeinschaftsaktion der ganzen Gemeinde einen zentralen Spielplatz zu schaffen, der auch als Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität für Erwachsene eine verbindende Funktion hätte“, heißt es in der Vorlage.

Diskussion im Gemeinderat

Am Mittwoch soll diese Idee im Rat diskutiert werden. Findet sie Anklang, könnten weitere Schritte unternommen und die Planungen angestoßen werden. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathaus, der Spielplatz steht allerdings am Ende einer recht langen Tagesordnung.