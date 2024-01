Falls Künstliche Intelligenz (KI) in Betrieben in der Göge bislang kein Thema war, dann ist sie es bei vielen Gewerbetreibenden zumindest seit Montag. Groß war die Resonanz beim Vortrag „Künstliche Intelligenz - Chancen nutzen und Risiken erkennen“ im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus in Ölkofen. Im Rahmen des Gewerbeforums warnte Professor Erwin Selg von der SRH-Fernhochschule in Riedlingen nachdrücklich davor, vor dem Thema die Augen zu verschließen.

Klein wie Reiskörner

Computer, so klein wie ein Reiskorn, können im menschlichen Körper Medikamente exakt an die Stelle transportieren und abgeben, an der sie gebraucht werden. Mittels künstlicher Intelligenz sind neue diagnostische Verfahren am äußerst komplex aufgebauten menschlichen Kehlkopf möglich. Selbst in der Psychologie hilft KI bei der Diagnose von Krankheiten. Die von Erwin Selg, Professor für Digital Health Management und Wirtschaftsinformatik, genannten Anwendungsbeispiele ließ die Zuhörer staunen.

Kosten sparen

„Sie könnten den Nachhaltigkeitsbericht für Ihr Unternehmen von der KI schreiben lassen“, sagt der Hochschullehrer. Die KI bräuchte dafür nur den Zugriff auf die relevanten Daten. Im Maschinenbau kann KI Einstellungen noch besser steuern, in der künftigen Smart-Factory wissen die Teile selbst, wo sie ihren Lagerplatz haben. Schlanke Produktionsprozesse mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können helfen, Verschwendung zu vermeiden, bei der Lagerhaltung Kosten zu sparen.

Gefahr von Fälschungen

„Künstliche Intelligenz erzielt die besten Ergebnisse, wenn Mensch und Maschine zusammenkommen“, ist sich Selg sicher. Doch auch der Missbrauch ist längst Realität. Täuschend echte Bilder vom Papst im weißen Wintermantel oder von einem von Polizisten gewaltsam festgenommenen Donald Trump auf der Leinwand waren mit Hilfe von KI gefälscht. Kontrollinstanz seien aber oft Nutzer im Netz und die KI selbst, die solche Fälschungen erkennen und öffentlich machen würden.

Hier liegt Konfliktpotenzial

Auch Konfliktpotenzial spart Selg nicht aus. So möchte der Arbeitgeber den Produktionsprozess möglichst transparent gestalten, Mitarbeiter aber würden sich wohl mit Hilfe des Betriebsrats gegen intensive und lückenlose Kontrolle wehren.

Künstliche Intelligenz kann Daten analysieren, inzwischen aber auch selbst Texte und Bilder generieren. Zu den wohl bekanntesten der letzten Gruppe zählt Chat GPT. Lernende Systeme funktionieren dank riesiger Datensätze und großer Speicherkapazitäten auf Servern. Anders als der Mensch könne die Künstliche Intelligenz Millionen von Parameter berücksichtigen. Dabei hat sie während des Trainings gelernt, diese zu gewichten. „Wenn sie einen Ausflug planen, berücksichtigt die Künstliche Intelligenz Millionen von Parametern. Sie selbst berücksichtigen höchstens sieben bis neun wie etwa das Wetter.“

Die KI ist eine riesige Blackbox

Aber niemand wisse, wie die KI zu ihren Ergebnissen kommt, macht Erwin Selg deutlich. „KI ist eine riesige Blackbox, man weiß nur, dass die Ergebnisse gut sind“. Die Black Box wurde auch Amazon zum Verhängnis. Eine Vorauswahl von Bewerbern mittels KI musste der Online-Händler wieder stoppen, weil sich herausgestellt hatte, dass die zugrunde liegenden Algorithmen Frauen diskriminieren.

Diese Empfehlung gibt der Experte

Allen Bedenken zum Trotz: Zum Schluss lautete die Empfehlung des Professors, sich mit der Künstlichen Intelligenz nüchtern auseinanderzusetzen, dabei sowohl den Nutzen als auch die Gefahren in Betracht zu ziehen. „Sich nicht darum zu kümmern, ist nicht die Empfehlung“, sagte er.

Zur Begrüßung hatte Bürgermeister Peter Rainer auf die gelungene Gewerbeschau im Mai zurückgeblickt und die positive wirtschaftliche Entwicklung anhand der zahlreichen Investitionen und Baumaßnahmen des Gewerbes in der Göge dokumentiert.